,,Ziele erreicht“

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DSTT-Intendant ist zurückgetreten

Ausgabe Nr. 2974

Der Intendant des Deutschen Staatstheaters Temeswar (DSTT), Lucian Vărșăndan, legte sein Amt mit Wirkung vom 1. September nieder. Dies hatte er der DSTT-Belegschaft am 23. Juni bei der Sitzung zum Ende der Spielzeit 2025/2026 mitgeteilt.

Seine Entscheidung gab Vărşăndan auch in einem Schreiben an den Temeswarer Stadtrat und an Bürgermeister Dominic Fritz bekannt, in dem er u. a. zu den Gründen seiner Entscheidung erwähnt: „Meines Erachtens sind die wesentlichen Ziele, die mir bei meiner Rückkehr an die Spitze des Theaters im Jahr 2021 anvertraut wurden, erreicht worden: die Erweiterung und die Vielfalt des Repertoires, die Stärkung des Ensembles, eine in der Regel sehr gute Saalauslastung, die theaterpädagogischen Projekte sowie die Kooperationen, Koproduktionen und die Präsenz des Hauses auf nationaler und internationaler Ebene haben dazu beigetragen, sein Ansehen zu steigern und das Deutsche Staatstheater Temeswar zu einer der geschätzten und angesehenen Kulturinstitutionen Rumäniens zu machen. ”

Der 1975 in Arad geborene Lucian Vărşăndan studierte in Temeswar Germanistik, Anglistik und Jura. Seine Laufbahn am DSTT begann er als Dramaturg im Jahre 1999. Von 2007 bis 2017 sowie erneut seit 2021 stand er dem Haus als Intendant vor.

Ab dem 1. September 2026 wird das Amt des Interimsintendanten des DSTT von Laurence Rippel übernommen, gemäß der Anordnung des Bürgermeisters von Temeswar. Die offizielle Einsetzung Rippels fand am 31. August in Anwesenheit von Bürgermeister Dominic Fritz, statt. Bei dieser Gelegenheit bedankte sich Lucian Vărșăndan beim gesamten Theaterkollektiv für die hervorragende Zusammenarbeit während seiner 15-jährigen Amtszeit, sowie bei der Stadt Temeswar für die Unterstützung. Bürgermeister Fritz seinerseits würdigte die von Vărșăndan geleistete Arbeit und beglückwünschte das Team zu den Erfolgen, die während dessen Amtszeit erzielt wurden. Rippel bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und erklärte, er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um die Kontinuität der künstlerischen und administrativen Tätigkeit des Theaters sicherzustellen.

Der 1974 in Temeswar geborene Laurence Rippel ist von Beruf Ingenieur und gehört seit 1997 zum Team des DSTT, als Inspizient und technischer Leiter, und seit 2022 stellvertretender Intendant des Theaters.

DSTT