Runder Abschluss

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Kinderbibeltage in Mediasch

Ausgabe Nr. 2970

Die diesjährigen Kinder-Bibel-Tage in Mediasch standen unter dem Motto „Jona – der eigensinnige Prophet und der vielseitige Gott“. Auf kreative und kindgerechte Weise wurde die Bibelgeschichte des Propheten Jona, der sich weigerte, Gottes Auftrag auszuführen, umgesetzt und inszeniert. Während der ganzen Woche war das Kirchenkastell zur Freude aller von unzähligen Kinderstimmen, lauten Rufen und Gesang erfüllt.

Fünf Tage lang betreuten 28 Mitarbeiter insgesamt 84 Kinder und organisierten Bastelaktionen, gemeinsames Singen, viele Spiele und natürlich eine Bibelarbeit. Die Kinder, die zwischen 8 und 13 Jahren alt waren, wurden ihrem Alter und ihrer Deutschkenntnisse entsprechend in Gruppen eingeteilt, in denen sie jeden Tag alle Stationen der Kinderbibeltage durchliefen. Passend zum diesjährigen Thema rund um Jona, hatten die Kinder als Erkennungssymbol einen Wal, ein Schiff, einen Rettungsring oder eine Rizinuspflanze als Symbol.

Eingeleitet wurde jeder Tag von einem gemeinsamen Treffen in der Kirche, bei dem Lieder gesungen und ein kurzes Theaterstück von den Jugendlichen Mitarbeitern aufgeführt wurde, um die Kinder auf den Tagesabschnitt der Geschichte einzustimmen. Danach ging es für die Gruppen los in die Stationsarbeit: Basteln, Bibelarbeit, Spiele und Proben für das Abschlussmusical standen jeden Tag auf dem Plan und wurden von allen Kindern erfolgreich absolviert. Zwischendurch gab es immer wieder Pausen und eine Jause, auf die die Kinder sich jeden Tag aufs Neue freuten.

Einer der Höhepunkte der diesjährigen Kinderbibeltage war wohl unbestritten das Bemalen der Hauswand. In einer Art Comic strahlt nun auf einer der Außenwände des Kastells die Geschichte des Propheten Jona. Die Kinder hatten viel Spaß, sich mit Farben und Pinsel austoben und so zu etwas Großem beisteuern zu können.

Die Botschaft, dass Gott geduldig und barmherzig ist, wurde am letzten Tag von den Kindern in einem Musical dargestellt, für das die ganze Woche fleißig geprobt wurde. Unter der Leitung der Mediascher Kantorin Edith Toth und der diesjährigen Freiwilligen, sangen und spielten die Kinder die Geschichte des Propheten Jona, der vom Wal verschluckt wird, nach und präsentierten sie so auch den Eltern und Gemeindemitgliedern. Eine Aufziechnung des Musicals ist unter https://youtu.be/qIpRNuBoEXE zu finden.

Mit der Aufführung fanden die Kinderbibeltage einen runden Abschluss und die Kinder freuen sich bereits auf die Kinderbibeltage im kommenden Jahr.

Die Leitung der thematischen Gruppen hatten Pfarrerin Hildegard Servatius-Depner, Kirchenmusikerin Edith Toth und Pfarrer Mihai Udrea inne und sie sind es, die die Kinderbibeltage zu dem gemacht haben, was sie waren – ein tolles und prägendes Erlebnis, bei dem alle Gott ein Stück näher kennenlernen durften.

Alex MÄDCHEN