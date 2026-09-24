Neuer Ehrenbürger: Dipl.-Ing. Ioan Deac

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Ausgabe Nr. 2977



Dipl.-Ing. Ioan Deac, Vorsitzender des Verwaltungsrates von Compa, nahm vor kurzem die Insignien eines Ehrenbürgers der Stadt Hermannstadt von Bürgermeisterin Astrid Fodor entgegen. Die Auszeichnung – der Stadtrat hatte in seiner Juni-Sitzung einen diesbezüglichen Beschluss verabschiedet – erhielt er für seine mehr 50 Jahre lange Tätigkeit in der Hermannstädter Industrielandschaft und seinen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt. Deac begann seine Karriere bei IPAS 1972 und war von 1990 bis 2025 Compa-Generaldirektor. Foto: Presseamt der Stadt