Einsatz an der Burgkirche

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Ausgabe Nr. 2970

Mit Unterstützung der Siebenbürgisch-Sächsischen Stiftung und einschlägiger Verbände und Planern nimmt sich der Landesverband der Restauratoren von historischen Denkmälern aus Rumänien (UNRMI) des Daches der romanischen Basilika in der Michelsberger Kirchenburg an. Unter dem Motto „Ein Dach für die Burgkirche“ sind vom 10. bis 16. August in freiwilliger Arbeit Sicherungsmaßnahmen geplant. Die Dacheindeckung aus Tonziegeln und die Unterkonstruktion soll repariert werden, auch einige Reparaturen an der Ringmauer werden durchgeführt sowie eine Ausstellung in der Kirche eingerichtet. Der Verband feiert damit 35 Jahre seit seiner Gründung im Jahr 1991. 2023 wurden 800 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung der Burg gefeiert. Nun ist drei Jahre danach ein notwendiger Einsatz geplant. Unser Bild: Die Michelsberger Burg aus der Vogelperspektive. Foto: POLARH DESIGN