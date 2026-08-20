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Gespräch mit der Leiterin des Park Kindergartens

Ausgabe Nr. 2972

Ein neuer privater deutscher Kindergarten öffnet im neuen Schuljahr 2026/2027 seine Tore auf dem Gelände des früheren evangelischen Lehrerseminars in der Schewisgasse/Bd. Victoriei 40, im gleichen Hof mit dem Studiengang Protestantische Theologie der Lucian Blaga-Universität und dem Forschungsinstitut für Geisteswissenschaften der Rumänischen Akademie. Ein Heimspiel für die Leiterin des Park Kindergartens Katherina-Anabella Coos Kasper, die in Hermannstadt Grundschulpädagogik in deutscher Sprache studiert hat. Als Mutter von drei Töchtern ist sie davon überzeugt, „dass ein Kindergarten nicht nur ein Ort der Bildung sein sollte, sondern eine zweite Familie.“ Mit der Erzieherin sprach HZ-Redakteurin Beatrice U n g a r.

Sie haben schon Erfahrung als Leiterin gesammelt…

In den vergangenen fünf Jahren habe ich einen Kindergarten in Sächsisch-Reen geleitet. In dieser Zeit habe ich gelernt, dass Leadership im Bildungsbereich vor allem eines bedeutet: Balance – zwischen Disziplin und Sanftmut, zwischen Regeln und Spiel, zwischen Leistung und der Freude am Kindsein. Ich bin eine konsequente Leiterin, wenn es um Sicherheit, Respekt und die Qualität der pädagogischen Arbeit geht. Gleichzeitig bin ich fest davon überzeugt, dass die schönsten Ergebnisse dort entstehen, wo Kinder viel lachen, sich wahrgenommen und wertgeschätzt fühlen und den Mut haben, ganz sie selbst zu sein.

Wie würden Sie den Park Kindergarten vorstellen?

Die Idee dafür entstand in erster Linie aus einer persönlichen Erfahrung: Die Gründer haben selbst Kindergärten und Schulen mit deutscher Unterrichtssprache besucht und dadurch die Vorteile einer solchen Ausbildung unmittelbar kennengelernt. Aus dem Wunsch heraus, diese Chancen und Möglichkeiten auch anderen Kindern zu bieten – in einer modernen, herzlichen und auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Umgebung – entstand die Idee dieses Kindergartens.

Für uns bedeutet die deutsche Sprache jedoch weit mehr als einen beruflichen Vorteil. Sie ist eine komplexe Sprache, die zur Entwicklung des Denkens, der Disziplin und der Fähigkeit des Kindes beiträgt, seine Umwelt zu verstehen und zu strukturieren. Gleichzeitig eröffnet die sehr gute Beherrschung einer Fremdsprache den Zugang zu einer anderen Kultur, zu neuen Perspektiven und zu einer wesentlich größeren Bildungswelt. Der Park Kindergarten wurde mit dem Ziel konzipiert, Kindern eine andere und besonders natürliche Art zu ermöglichen, sich die im nationalen Curriculum vorgesehenen Kenntnisse anzueignen – durch Aktivitäten im Freien, im Park und im Wald.

Unser Kindergarten möchte Eltern unterstützen, die sich wünschen, dass ihre Kinder die deutsche Sprache auf natürliche Weise erlernen können. Deshalb bieten wir sowohl eine verlängerte Betreuungszeit bis 18 Uhr als auch einige Plätze mit verkürzter Betreuungszeit an, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Kindern und Eltern gleichermaßen gerecht zu werden.

Mehr zu Einschreibungen und Angeboten finden Sie unter https://parkkindergarten.ro/

Danke für das Gespräch.