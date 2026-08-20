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Ausgabe Nr. 2972



Zu einem Sing- und Musikgottesdienst lud die evangelische Kirchengemeinde A.B. Großpold am vergangenen Dienstagabend ein. Unter der Koordination von Elke Lutsch sorgten rund zehn Musiker für ein vielfältiges musikalisches Programm mit altbekannten aber auch vielen neuen Kirchenliedern. Die zahlreichen Besucher waren eingeladen, in den Gesang einzustimmen oder einfach der Musik zu lauschen. In unterschiedlichen Besetzungen, mal als solistische Gesangsdarbietung, mal im Ensemble mit Geigen, Gitarren und Klavier, variierten die Musiker gekonnt und stilistisch vielfältig das Programm, wobei die Tatsache beeindruckt, dass mehrheitlich junge Musiker die Gestaltung des Gottesdienstes übernahmen. Mit dem Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen“ fand der Singgottesdienst schließlich einen besinnlichen Ausklang. Besonders erfreulich ist, dass mit dem Singgottesdienst, der heuer im 6. Jahr gefeiert wurde, bereits eine kleine Tradition begonnen wurde und für viele ein fester Termin im Jahreskalender geworden ist. Damit reiht sich der Singgottesdienst in das vielfältige Programm ein, welches die evangelische Kirchengemeinde und die HOG Großpold kooperierend auch in diesem Jahr veranstaltete: So lud man bereits in der Vorwoche zum Ball mit der „Combo-Band“ in den Kultursaal ein und ließ in einem Liederabend im ehemaligen Kindergarten alte Volkslieder erklingen. All diese Veranstaltungen bezeugen eindrucksvoll die lebendige Gemeinschaft in der Unterwälder Landlergemeinde. Unser Bild: Hannah Kramer, Fabian Lutsch und Philipp Lutsch (v. l. n. r.).

Text: Fabian LUTSCH; Foto: Lukas SONNLEITNER