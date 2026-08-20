Blumenpracht

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Ausgabe Nr. 2972



Ein Meer aus roten, rosa und weißen Blüten schmückt die Brücke über den Zibin am Zibinsmarkt. Üppige Blumenampeln voller Hängegeranien schweben über dem Gehweg und verwandeln die Brücke an sonnigen Sommertagen in eine farbenfrohe Promenade. Auch für die Autofahrer der stark befahrenen Brücke ist die Blumendekoration ein echter Hingucker. Die Zibinsbrücke steht übrigens in Konkurrenz mit dem Bahnhofsviadukt – der ähnlich prachtvoll dekoriert wurde – für die schönste Brücke der Stadt.

Fotos: Cynthia PINTER