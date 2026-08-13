Nachrichten

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Ausgabe Nr. 2971

Creative Buzz

Hermannstadt. – Die Sommerauflage der Handmademesse „Creative Buzz“ findet vom 13. bis 16. August, jeweils zwischen 10 und 22 Uhr, auf dem Huetplatz statt. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert am Freitag, den 14. August, 12 Uhr, und am Samstag, den 15. August, 19 Uhr, Wilhelm Schmidts (Orgel, Bamberg/Deutschland). (BU)

Hermannstädter Netzwerk

Hermannstadt. – Das Treffen des „Hermannstädter Netzwerks” findet heute, dem 14. August, 18 Uhr, im „Grand Plaza“ (Elisabethgasse/ 9. Mai 60) statt. Anmeldungen und weitere Informationen unter Telefon/WhatsApp 0755-52.58.90. (RS)

„Astra im Festival“

Hermannstadt. – Das ASTRA-Freilichtmuseum hat dieses Jahr ein neues Festival-Konzept entwickelt, „Astra în Festival“, in dem es den traditionellen Handwerkermarkt zu Mariä Himmelfahrt mit dem Rockfestival verbindet. Vom 14. bis 16. August werden 130 traditionelle Handwerker ihre Ware verkaufen und Werkstätten anbieten, während für Kinder moderne Workshops zu Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalität angeboten werden. Bei „Astra Acoustic“ finden Jam-Sessions und Unplugged-Konzerte an ungewöhnlichen Orten statt. Headliner sind Phoenix, Kempes, E-An-Na, An Theos und June Turns Black. Bei „Astra Poetic“ gibt es Lesungen und Diskussionen auf der überdachten Brücke aus Gura Râului statt. Das genaue Programm ist auf https://muzeulastra.ro/eve niment/astra-in-festival/ zu finden. (RS)

Sunbreak Festival

Hermannstadt. – Das Sunbreak Festival findet bis Sonntag auf dem Großen Ring statt, täglich von 16 Uhr bis Mitternacht. Der Eintritt ist frei. U. a. treten auf Irina Rimes, Tania Turtureanu, Vița de Vie und Șuie Paparude. Cabral Ibacka wird als DJ das Festival abschließen. Dazu wird hier Streetfood angeboten und es sind Spielzonen für Kinder eingerichtet. (RS)

10 Jahre Bis-Garten

Hermannstadt. – Der Bis-Garten feiert heute 10 Jahre seit der Eröffnung. Um 17 Uhr beginnt hier eine „Community Party“, ab 20 Uhr findet ein Konzert mit Charlie Fălămaș statt. Der Eintritt ist frei. (RS)

Hermannstädter Netzwerk

Hermannstadt. – Das Treffen des „Hermannstädter Netzwerks” findet heute, dem 14. August, 18 Uhr, im „Grand Plaza“ (Elisabethgasse/ 9. Mai 60) statt. Anmeldungen und weitere Informationen unter Telefon/WhatsApp 0755-52.58.90. (RS)

Kochkurs im Elimheim

Michelsberg. – Einen Kochkurs veranstaltet die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. am 4.–5. September im Elimheim in Michelsberg. Referentin ist Rosemarie Pauz (Deutschland). Die Teilnehmerinnen werden die vitalstoffreiche Vollwertkost entdecken und gesunde, naturbelassene Gerichte zubereiten. Der Eigenbeitrag beträgt 100 Lei (ohne Übernachtung) bzw. 200 Lei (mit Übernachtung). Anmeldungen und Infos unter Tel. 0721-33.00.52 oder per E-Mail an office@frauenarbeit.ro (MD)

Orgelsommer in Großau

Großau/Cristian. – Im Rahmen des Orgelsommers in der Großauer Kirchenburg konzertiert bei freiem Eintritt am Donnerstag, den 27. August, 19 Uhr, Ekaterina Kofanova (Orgel, Bern) . Im Anschluss bieten die Organisatoren im Speckturm eine kleine Verköstigung. (JL)

Trinkstationen in der Stadt

Hermannstadt. – Während der Hitzewelle stehen den Bürgern 11 Trink- und Erfrischungsstationen zur Verfügung: bei den Sitzen des Bürgermeisteramtes am Großen Ring, auf dem Bd. Victoriei Nr. 1–3 und in der Str. Turismului Nr. 15A; im Gong-Theater; beim „Radu Stanca“ Nationaltheater (am Eingang); auf dem städtischen Friedhof (im Verwaltungsgebäude am Haupteingang); auf dem Zibinsmarkt; auf dem „Vasile Aaron“-Markt; auf dem Rahova-Mark (alle in der Markthalle); im Blauen Stadthaus des Brukenthalmuseums; in der Kirche auf dem Mihai-Viteazu-Boulevard. (RS)

Neue Ladestationen

Hermannstadt. – Das Hermannstädter Bürgermeisteramt hat für Elektro- und Hybridfahrzeuge seit dem 10. August weitere 44 öffentliche Ladestationen zur Verfügung gestellt, die im Rahmen eines aus nicht rückzahlbaren EU-Mitteln finanzierten Projekts – „Modernisierung und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im Großraum Sibiu“ – eingerichtet wurden. Zusätzlich wurden weitere 20 Stationen in den Mitgliedsgemeinden des Großraums Hermannstadt „Transport Metropolitan Sibiu“ verteilt. Der Gesamtwert dieser Investition beträgt 4,83 Millionen Lei.

Hermannstadt verfügt derzeit über 59 öffentliche Ladestationen, bis Ende des Monats sollen weitere 14 in Betrieb genommen werden. Derzeit sind in Hermannstadt 1.191 Elektroautos und 4.188 Hybridfahrzeuge angemeldet.

Die Nutzung der Stationen erfolgt über die spezielle mobile App „Voltrelli“, die kostenlos im Google Play Store und im App Store heruntergeladen werden kann. Um an diesen Ladestationen aufladen zu können, müssen Nutzer ein Konto in der genannten App erstellen, über das auch die Bezahlung des Stromverbrauchs per Bankkarte erfolgt. In der App sind auch die Standorte der Stationen in der Stadt sowie detaillierte Gebrauchsanweisungen zu finden. (RS)

Transylvanian Brunches

Hermannstadt. – Transylvanian Brunches finden im August in den Kirchenburgen von Abtsdorf/Țapu (15. August), Hahnbach/Hamba (16. August), Großschenk/Cincu (22. August), Probstdorf/Stejărișu (23. August) statt. Im Rahmen des Brunches am 15. August in Abtsdorf präsentiert die Heimatortsgemeinschaft (HOG) Abtsdorf in der Kirchenburg eine Fotoausstellung unter dem Titel „Die Sachsen. Portraits einer Minderheit“ des Hamburger Fotografen mit siebenbürgischen Wurzeln Thomas Duffé. Die Teilnahme an den einzelnen Brunches kostet jeweils 150-175 Lei/Person und kann unter booking.mytransylvania.ro gebucht werden. (TJ)

Brotbackseminar

Hetzeldorf/Ațel. – Ein Brotbackseminar mit Bäckermeisterin Hilde Schwarzer veranstaltet die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. am Samstag, 15. August, ab 8 Uhr, in Hetzeldorf. Die Teilnehmeranzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Der Eigenbeitrag beträgt 100 Lei. Anmeldungen und Infos unter Telefon 0721-33.00.52 oder office@frauenarbeit.ro (MD)

Hermannstadt anno dazumal

Hermannstadt. – Das Festival „Sibiul de odinioară“ (Hermannstadt anno dazumal) findet dieses Jahr vom 20. bis 23. August statt, diesmal neben dem Stadion im Erlenpark und nicht mehr im Jugendpark wie die ersten 12 Auflagen. U. a. treten auf Kaoma, Pepe, Akcent und Arsenium auf. Streetfood-Trucks sorgen für Essen und Getränke. Der Eintritt ist frei. (RS)

Nachtlauf am 21. August

Hermannstadt. – Der 12. Nachtlauf „Night Cross Challenge Powered by GSL“ findet am Freitag, dem 21. August, ab 22 Uhr, im ASTRA-Freilichtmuseum statt. Erwachsene laufen 4,5 bzw. 9 Kilometer, Kinder unter 14 Jahren 500-1.300 Meter. Einschreibungen unter https://acceptapro vocarea.com/serv…/night-cross-challen ge/. Die Teilnahme kostet 95 Lei für Kinder bzw. 140 Lei für Erwachsene. (RS)

Hermannstädter Treffen 2026

Dinkelsbühl. – Hochkarätige Kultur, Berichte und prominente Gäste versprechen die Veranstalter des Hermannstädter Treffens 2026, das unter dem Motto „Heimat ergänzt – hier und dort“, vom 4. bis 6. September in Dinkelsbühl stattfinden wird.

Das von der Heimatgemeinschaft der Deutschen aus Hermannstadt veranstaltete traditionelle Hermannstädter Treffen verbindet an dem dreitägigen Festwochenende die wichtige Vereinsarbeit mit einem anspruchsvollen Kulturprogramm und bietet viel Raum für Wiedersehen und Gemeinschaft.

Die Besucher erwartet ein kulturell hochwertiges Programm und die Buchvorstellung der Anthologie „Gesichter Hermannstadts. Lebensbilder aus Geschichte und Gegenwart“.

Zu den musikalischen Höhepunkten zählen der Auftritt des Chors „Cantores Cibininiensis“, ein virtuoses Klavierrezital mit Andrei Preda, das Cello-Duo mit Georg Ongert und Volker Potoradi und die „Lidertrun“. Auch der über Grenzen hinweg bekannte Sänger und Moderator Ricky Dandel bereichert das Treffen als prominenter Ehrengast und wird mit seiner Band für eine gelungene Abendveranstaltung sorgen. Das Wochenende bietet darüber hinaus eine breite Bühne für renommierte Künstler wie z. B. Barbara Niedermaier (Berlin/Michelsberg), Gert Messmann (Malerei), Hanne Plattner (Kleinplastiken) und Arbeiten von Karl Nik Voik. Ein spannender Vortrag mit Manfred Huber und ein Gottesdienst gestaltet mit Pfarrerin Kathrin Scheibenberger und der Predigt mit Pfarrer Michael Gross runden das Hermannstädter Treffen ab. Die Kollekte wird zugunsten des Kinderhospizes in Hermannstadt gesammelt. Näheres unter www.h-d-h.de HDH

Jahresstipendien

Regensburg. – Jahresstipendien des Freistaats Bayern für Graduierte aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa werden auch für das Hochschuljahr 2027/2028 ausgeschrieben. Bewerben können sich Hochschulabsolventinnen und -absolventen (mit entsprechender Staatsbürgerschaft) aus Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine und Ungarn.

Das Stipendium dient der Finanzierung eines Aufbaustudiums (z. B. Master) oder einer Promotion an einer staatlichen bzw. staatlich geförderten Universität oder Hochschule in Bayern. Zudem können einjährige Forschungsaufenthalte in Bayern im Rahmen einer Promotion im Heimatland gefördert werden. Das Stipendium wird zunächst für ein Jahr gewährt und kann auf Antrag maximal zweimal (auf insgesamt drei Jahre) verlängert werden; die monatliche Förderhöhe beträgt 992 Euro.

Die Bewerbung erfolgt ausschließlich digital; die Bewerbungsfrist für Erstanträge ist der 1. Dezember 2026.

Nähere Auskünfte unter ht tps://www.uni-regensburg.de/bayhost/foerderung-und-stipen dien/nach-bayern/studieren-in-bayern (BU)

Vierter Workshop

zu Gusto Gräser

Ascona. – Die Gusto-Gräser-Gesellschaft (GGG) veranstaltet gemeinsam mit dem Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg (AKSL) vom 28. bis 30. August den 4. Workshop zum Wirken des siebenbürgischen Dichters und Kulturphilosophen Gusto Gräser (1879-1958), auf dem Monte Verità, Strada Collina 84, Ascona und im Campo Pestalozzi, Via E. Pestalozzi 25, Arcegno (Tessin).

Dieses Mal widmet sich der Workshop den vielseitigen Interessen Gräsers und seinem bemerkenswerten Einfluss auf exemplarische Schriftsteller, Künstler, Politiker und Philosophen, die Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Monte Verità ein- und aus gingen.

Was den Teilnehmerbeitrag betrifft, wird eine Tagungspauschale von 100 EUR/CHF erhoben. Sie kann direkt vor Ort in bar beglichen oder überwiesen werden. In der Pauschale sind Mittag- und Abendessen (ohne alkoholische Getränke) sowie die Tee- und Kaffeepausen für Samstag, 29. August, enthalten.

Die alleinige Teilnahme am Festvortrag mit anschließendem Empfang am Freitag, 28. August, ist kostenfrei. Anmeldung unter: ascona2026@gusto-graeser.info

Für Übernachtungsgäste stehen begrenzt Zimmer auf dem Campo Pestalozzi zur Verfügung. Pro Person/Nacht=25 CHF. Hinzu kommt eine Tourismustaxe i.H.v. 3,10 CHF pro Nacht/Person. Dazu sollten eigene Schlafsäcke und Fixleintücher mitgebracht werden. Es kann aber auch Bettwäsche für 10 CHF geliehen werden. Reservierung und Bezahlung direkt unter: admin@campo-pestalozzi.ch

GGG

ProEtnica-Festival 2026

Schäßburg. – Die 22. Auflage des ProEtnica-Festivals findet vom 26. bis 30. August in Schäßburg statt und markiert den 25. Jahrestag der ersten Ausgabe des Festivals. Vertreter der 20 in Rumänien anerkannten nationalen Minderheiten nehmen daran teil. Das Festival wird vom Interethnischen Bildungszentrum für Jugend Schäßburg (ibz) in Zusammenarbeit mit dem Departement für interethnische Beziehungen der rumänischen Regierung organisiert. ProEtnica 2026 findet unter der Schirmherrschaft des rumänischen Präsidenten Nicușor Dan und unter der Schirmherrschaft der Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien, I. E. Frau Angela Ganninger, statt. Das genaue Programm ist auf https://proetnica.ro zu finden. (BU)

Sommernachtsparty im Begegnungszentrum

Hermannstadt. – Die schon traditionelle Sommernachtsparty im Hof des „Friedrich-Teutsch“-Begegnungs- und Kulturzentrums (Teutsch-Haus, Fleischergasse/Mitropoliei 30) für alle, die gern tanzen und einen fröhlichen Abend verbringen wollen, findet am Freitag, dem 28. August, statt. DJ Dietrich und DJ Winfried sorgen für schwungvolle Musik. Getränke können den ganzen Abend im Erasmus-Büchercafé gekauft werden. Die Unterhaltung beginnt um 19 Uhr. (BU)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 15. August, 17-18 Uhr/Sonntag, 16. August, 10-11 Uhr: Wirtschaftslage aktuell; Mehrsprachigkeit.

TVR 2, Dienstag, 18. August, 13.00-13.30 Uhr: Schäßburger Kulturtage (II).

TVR Cultural, „Kultur um 2”, Mittwoch, 19. August. Juli, 14.30-15.00 Uhr: Bücher und Bilder mit Dr. Markus Fischer.

TVR 1, AKZENTE, Donnerstag, 20. August, 15.00-16.43 Uhr: Kronenfest in Kerz; Ida Gaza – 55 Jahre beim Deutschen Staatstheater Temeswar (DSTT); Volksmusik.