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Ausgabe Nr. 2972



Die totale Sonnenfinsternis am 12. August konnte man am besten auf Mallorca erleben. Das regelrechte Schauspiel wurde auch im Fernsehen direkt übertragen und war grandios. In Rumänien konnten die Bewohnerinnen und Bewohner im Nordwesten – z. B. von Großkarol/Carei – ca. 34 Prozent dieses Himmelspektakels beobachten. Unser Bild: In Hermannstadt selbst war nur 10 Prozent zu beobachten, angefangen von 20.23 bis 20.37 Uhr. Auf dem Bild klar zu erkennen sind der Turm der evangelischen Stadtpfarrkirche und der eingerüstete Ratturm.

Foto: Adrian BUGARIU