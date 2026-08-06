„Ein tief bewegendes Zeichen“

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40. Ordinationsjubiläum in Hermannstadt gefeiert

Ausgabe Nr. 2970

Acht der zehn Absolventen des Jahrgangs 1985 des Protestantisch-Theologischen Instituts Hermannstadt haben vor kurzem ihr 40. Ordinationsjubiläum in Hermannstadt gefeiert. Neun wurden als Pfarrer der Evangelischen Kirche A. B. ordiniert, einer erst nach seiner Auswanderung in Deutschland. Alle zehn waren oder sind im Ausland tätig, in Deutschland, Österreich und in Schweden. Der Höhepunkt ihres Treffens war der gemeinsame Gottesdienst am 31. Juli in der Johanniskirche, in dem Bischof Reinhart Guib die Predigt hielt.

Bischof Guib sagte u. a.: „Es gibt Orte, an die man immer wieder gerne zurückkehrt. Orte, an denen Lebenswege begonnen haben, an denen Entscheidungen gereift sind, an denen Gott seine Spuren in unser Leben eingezeichnet hat. Eine solche Stätte ist diese Johanniskirche. Hier habt ihr während des Studiums am Theologischen Institut unserer Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien von 1981 bis 1985 die sonntäglichen Abendgottesdienste mitgefeiert und mitgestaltet. Hier wurde gebetet, gesungen, gepredigt und gelernt, diskutiert und kommentiert. Hier wurde nicht nur Theologie vermittelt, sondern Berufung vertieft. Diese Kirche ist für euren Jahrgang mehr als ein niedliches Gotteshaus. Sie gehört zu eurer geistlichen Biographie.

Darum ist es ein schönes und tief bewegendes Zeichen, dass ihr heute, einundvierzig Jahre nach eurem Studienabschluss und vierzig Jahre nach eurer Ordination an diesen Ort zurückgekehrt seid.“

In Österreich dienen Dietmar Orendi (Elixhausen/Salzburg-Nördlicher Flachgau) und Wolfgang Rehner (Superintendent der Evangelischen Superintendentur A. B. in der Steiermark), in Deutschland Stefan Konnerth (Treuen in Sachsen), Alfred Sinn (Süderhastedt/Dithmarschen), Hans Zink (Schwarzenberg-Neuwelt im Erzgebirgskreis). Im Ruhestand sind Robert Ziegler (früher in Ehingen bei Stuttgart), Andreas Fuss (früher Stuttgart) und Konrad Rampelt (früher Griesheim in Hessen). Nicht anwesend waren Hans Viktor Krollowitsch (Superintenden in Sunne/Schweden) und Hans-Georg Brandstetter, der in Deutschland bei BMW gearbeitet hat, seinen ehemaligen Studienkollegen und der Kirche aber treu geblieben sei, wie Rampelt der HZ mitteilte, der vor 35 Jahren das erste Treffen in Griesheim organisiert und die zehn Familien in seinem Pfarrhaus untergebracht hatte.

B. U.