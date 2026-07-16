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Ausgabe Nr. 2967



„Überlagerte Zeiten“, lautet der Titel der Ausstellung, die am Sonntag in der Heltauer evangelischen Kirche eröffnet wurde und daselbst bis zum 16. August zu besichtigen ist. Der Künstler Horst Lutsch (unser Bild) zeigt dabei nach eigener Aussage „Malerei und digitale Metamorphosen“ . Der 1969 in Mühlbach geborene Lutsch lebt heute in Herrenberg bei Stuttgart. Über seine Kunst sagt er: „Meine Arbeiten bewegen sich zwischen klassischer Malerei und fotografischen Transformationen, die direkt auf dem Smartphone entstehen. Historische Räume, sakrale Architektur und alltägliche Fragmente verdichten sich dabei zu vielschichtigen Bildwelten zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Meine Kunst erzählt von Zeit, Wandel und den Spuren gelebten Lebens“. Foto: Beatrice UNGAR