Orientteppiche in Siebenbürgen

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Ausgabe Nr. 2968



Hauptsächlich aus dem ehemaligen Besitz evangelischer Kirchengemeinden aus Siebenbürgen stammen die Orientteppiche aus den Beständen des Brukenthalmuseums, die noch bis zum 30. August in der Sonderausstellung „Der Zauber des Orients in Siebenbürgen“ im ehemaligen Landkartenkabinett im Brukenthalpalais zu sehen sind. Unser Bild (v. l. n. r.): Bei der Eröffnung am vergangenen Freitag sprachen Dr. Alexandru Sonoc, Cristian Păunescu, Berater des Gouverneurs der Rumänischen Nationalbank (BNR), Adrian Luca, Dr. Florica Zaharia vom Textilmuseum aus Băița und Dr. Raluca Teodorescu, Managerin des Brukenthalmuseums.