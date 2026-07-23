Hautnah erlebte Vielfalt

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11. Auflage des Astra Multicultural Festivals

Ausgabe Nr. 2968

250 Kunsthandwerker, Musikanten, Tänzerinnen und Tänzer, Köchinnen und Köche aus den Gemeinschaften der Lipowener, der Ungarn, der Roma, der Ukrainer und der Tataren aus Rumänien, sowie Betreiber von so genannten „Puncte Gastronomice Locale” (lokale gastronomische Zentren) aus ganz Rumänien konnten die rund 6500 Besucherinnen und Besucher beim Astra Multicultural Festival der kulturellen Vielfalt erleben, dessen elfte Auflage vom 15. bis 19. Juli im ASTRA-Freilichtmuseum im Jungen Wald stattgefunden hat.

Im Rahmen des Festivals fanden auch zwei Konferenzen statt. Die eine zum Thema „Die lokalen gastronomischen Zentren – Bewahrer kreativer Traditionen” statt, bei der die bessere Vernetzung dieser Kleinbetriebe im Vordergrund stand. An der dem Thema kulturelle Vielfalt gewidmeten, nahmen auch die Keramikfachleute und Töpferinnen und Töpfer teil, die diesmal ihren kleinen Töpfermarkt „Schön. Keramisch.Nützlich“ als Teil des Festivals Astra Multicultural veranstalteten.

Die meisten Besucherinnen und Besucher strömten am Samstag und am Sonntag ins Museum und verweilten vor allem bei den gastronomischen Ständen auf dem Dorfmarkt, wo schon früh morgens die Feuer unter den Kesseln angefacht worden waren und zur Mittagszeit betörende Düfte die heiße Luft erfüllten.

B. U.