Neue Kulisse, großer Sport

Teile diesen Artikel

„Sibiu Streetball“ fand am Wochenende statt

Ausgabe Nr. 2968

Dribblings, spektakuläre Würfe, mitreißende Duelle und begeisterter Applaus – drei Tage lang stand der Eco Sports Dome in Hermannstadt ganz im Zeichen des Basketballs. Vom 17. bis 19. Juli verwandelte sich die Sportanlage in einen Treffpunkt für die rumänische 3×3-Basketballszene. Die 14. Auflage des „Sibiu Streetball“ lockte 45 Mannschaften und Hunderte Spieler nach Hermannstadt und bot Sport auf höchstem Niveau.

Der Umzug an den neuen Austragungsort erwies sich als gute Wahl für eine familiäre Atmosphäre, an der Familien, Freunde und Basketballfans die Teams anfeuerten. Da es jedoch etwas abgelegen liegt, war nicht so viel Publikum vorhanden, wie einst am Theaterparkplatz oder am „Elemer Tordai“-Platz vor der Transilvania Halle.

Sportlich ließ das Turnier keine Wünsche offen. Besonders in den Kategorien Open Männer, U15 Jungen, U15 Mädchen und U18 Frauen lieferten sich die Mannschaften intensive und ausgeglichene Begegnungen. Vor allem die jüngsten Spielerinnen und Spieler beeindruckten mit großem Ehrgeiz, technischem Können und bemerkenswerter Leidenschaft.

Für den wohl dramatischsten Moment des Wochenendes sorgte das Finale der Open-Kategorie am Sonntagmittag, in der die Mannschaft „Cluj“ gegen „Gaborii“ antrat. Beim Stand von 14:14 und noch rund fünf Minuten Spielzeit öffnete der Himmel seine Schleusen.

Aus Sicherheitsgründen unterbrachen die Organisatoren das Endspiel und verlegten es kurzerhand in die Sporthalle des Hermannstädter Schülersportklubs CSȘ Sibiu, neben dem Theaterparkplatz.

Die Klausenburger – die schon öfter an dem Turnier teilgenommen haben – setzten sich knapp mit dem Endstand 18:17 durch.

„Wir freuen uns sehr, dass das erste im Eco Sports Dome ausgetragene ‚Sibiu Streetball‘-Turnier ein voller Erfolg war. Die positiven Rückmeldungen von Spielerinnen und Spielern, Trainern und Zuschauern zeigen uns, dass der Wechsel an den neuen Standort unweit des Erholungs- und Sprotanlage am Bindersee die richtige Entscheidung war. Das motiviert uns, das Turnier weiterzuentwickeln“, erklärte Organisator Andrei Dinu. Sein Dank galt allen Beteiligten – von den Sportlern über Schiedsrichter und Freiwilligen bis hin zu den Partnern und Fans, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

Die Organisatoren richten den Blick bereits auf die nächste Ausgabe – mit dem Ziel, noch mehr Teams, noch mehr Zuschauer und noch mehr Begeisterung für den Basketball nach Hermannstadt zu bringen.

Organisiert wurde das Turnier „Sibiu Streetball“ vom Hermannstädter Verein „Eco Sport Team“, mit finanzieller Unterstützung des Hermannstädter Bürgermeisteramtes und des Kreisrats Hermannstadt.

Cynthia PINTER