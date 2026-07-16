Mitten im Sandfieber

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Teams aus aller Welt bei „Sibiu Sands“ 2026

Ausgabe Nr. 2967

Wo sonst Touristen durch die historische Altstadt schlendern, flogen die ganze Woche Bälle durch die Luft: Das Beachvolleyball-Turnier „Sibiu Sands“ verwandelte den Kleinen Ring in eine beeindruckende Sportarena. Tonnen von Sand, zwei Tribünen und begeisterte Zuschauer sorgten für eine besondere Atmosphäre mitten im Herzen der Stadt. Äußerst hart umkämpft war der internationale Wettkampf „Beachvolleyball Pro Futures – Women“ vom 9. bis 12. Juli, mit Beteiligung aus der ganzen Welt, der zum ersten Mal in Hermannstadt stattfand.

Ab Donnerstag ging es los mit den Qualifikationsrunden des „Pro Futures-Turniers“ und die Spielerinnen überzeugten mit starken Aufschlägen, präzisen Angriffen und spektakulären Abwehraktionen. Immer wieder entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch, bei dem jeder Punkt hart umkämpft war. Das Publikum verfolgte die Begegnungen aufmerksam und belohnte gelungene Spielzüge, vor allem schmetternde Spikes mit lautem Applaus. Gute Musik, präzise Moderation und mitfiebernde Fans machten die Veranstaltung zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Besonders spannend verlief das Spiel um Platz 3 am Sonntag, dem 12. Juli, in dem das rumänische Team bestehend aus Beata Vaida und Adriana Burtea die Slowakinnen Barbora Tokošová und Martina Tereňová in zwei Sätzen besiegte. Das Publikum fieberte eifrig mit und spornte die Favoritinnen aus Rumänien mit lautem Applaus an. Im Finale kämpften die Sportlerinnen aus den Niederlanden Lisa Luini and Essink Benthe gegen die Damen aus Spanien Francisca Serrano und Marta Carro und zeigten eindrucksvoll, wie dynamisch und abwechslungsreich Beachvolleyball sein kann. Die Siegerinnen aus den Niederlanden freuten sich besonders über das höchste Siegertreppchen des Turniers, wo sie bei der Prämierung mit einem Schaumbad überrascht wurden und lobten die gelungene Organisation und die besondere Atmosphäre.

Die Veranstaltung, die vom Hermannstädter Verein „EcoSport Team“ organisiert wurde, bewies einmal mehr, dass Sport und die historische Altstadt hervorragend zusammenpassen. „Sibiu Sands“ lockte zahlreiche Zuschauer auf den Kleinen Ring und machte Hermannstadt für einige Tage zu einem Treffpunkt für Beachvolleyball-Fans.

Cynthia PINTER