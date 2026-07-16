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Ausgabe Nr. 2967



Bewahrte Erinnerungen. Lebendige Geschichte. Unter diesem Titel wurde am 8. Juli im Kleinen Saal im Forumshaus in Hermannstadt eine Ausstellung eröffnet, die einen Einblick in die Welt der Siebenbürger Sachsen und der Landler bietet. Einen Bericht dazu lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe. Unser Bild: Die Veranstalterinen Camelia Ștefan, Simona Malearov, Gertrud Krech, Karla Roșca und Mirela Crețu (v. l. n. r.) vom ASTRA-Museum bzw. vom Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt. Foto: Ruxandra STĂNESCU