Folklore trifft Popmusik

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Ausgabe Nr. 2971

Ausgabe des Folkorefestivals ,,Lieder der Berge“

Die 51. Ausgabe des Internationalen Folklorefestivals „Cântecele Munților“ (Lieder der Berge) hat vom 4. bis 10. August stattgefunden. Organisiert wird es vom Kreiszentrum für die Erhaltung und Förderung der traditionellen Kultur „Cindrelul-Junii“. An drei Abenden, am 7., 8. und 9. August, war Hermannstadts Großer Ring ein Schauplatz für Volkstanz- und Volksmusik-Darbietungen aus Italien, der Türkei, der Ukraine, der Republik Moldova, Zypern und Rumänien.

Auch diesmal führte die TV-Moderatorin Iuliana Tudor durch das Programm. Das Publikum tanzte und sang begeistert mit. Es gab außer Folklore auch Pop- und Rockrhythmen. Schon am ersten Abend traten beliebte Pop-Musiker wie Alexandra Ungureanu, Paul Surugiu – Fuego, Loredana & das „Agurida“-Orchester auf.

Am Samstagabend standen zunächst die aus dem Ausland angereisten Ensembles auf der Bühne, es folgten das Jugendorchester des professionellen Folkloreensembles „Cindrelul-Junii Sibiului“, das Ensemble „Ceata Junilor“ und die „Ioan Macrea“-Tanzschule. Zum Abschluss konzertierte der Zymbal-Virtuose Cătălin Iancu.

Das Highlight des Festivals hielt am Sonntagabend alle Anwesenden in Atem. Zunächst feierte der beliebte Volksmusiksänger Robert Târnăveanu sein 25. Bühnenjubiläum und seinen 45. Geburtstag mit einem viel beklatschten Auftritt. Es gratulierten ihrerseits durch Darbietungen beliebte Volksmusiksängerinnen und -sänger aus allen Regionen Rumäniens.

Schließlich präsentierte das gastgebende Folkloreensemble „Cindrelul-Junii Sibiului“ die Show, die es auf der Hauptbühne des bekannten UNTOLD-Festivals in Klausenburg aufgeführt hat. Traditionelle rumänische Weisen trafen auf zeitgenössischen Beat in Zusammenarbeit mit der 1989 in Großwardein/Oradea geborene Komponist und Musikproduzent David Ciente, der u. a. Hits für Selena Gomez, Inna, Alexandra Stan und Antonia geschrieben und zweimal schon beim Eurovision-Wettbewerb einen 2. Platz belegt hat.

Während des Festivals gab es Tanzworkshops beim Sitz der Gastgeber und im „Ion Besoiu“-Kulturzentrum und spontane Auftritte von Ensembles beim Kreisrat, im Innenhof des Brukenthalpalais, im ASTRA-Museum, auf dem Flughafen und in der Promenada-Mall. B. U.