Tafeln im Pfarrgarten

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Ausgabe Nr. 2971

DFDH-Sympathisanten beim Transylvanian Brunch

Ein reichhaltiges gastronomisches Angebot gab es beim Transylvanian Brunch am 26. Juli auf dem Gelände des evangelischen Pfarrhauses und der Kirchenburg in Roseln/Ruja bei Agnetheln. Neben Kümmelsuppe, Brodelawend, Zwiebel-Tokana mit Würstchen und Sarmale gab es verschiedene Aufstriche aus unterschiedlichem Gemüse, Käse und Wurstarten aus der Region.

Zu diesem Brunch organisierte das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt für seine die Sympathisanten einen Ausflug mit einem Großraumbus. Das Angebot haben 30 Personen angenommen, Reiseleiterin war Anita Pavel, die DFDH-Sekretärin.

Sie und alle anderen Gäste wurden von Ana und Daniel Andree empfangen, die seit bald 10 Jahren das ehemalige evangelische Pfarrhaus verwalten.

Die Führung in der Kirche, die aus EU-Mitteln zwischen 2018 und 2022 komplett saniert worden ist, übernahm Architekt Sebastian Bethge von der Stiftung Kirchenburgen. Der Vertrag mit der Agentur für regionale Entwicklung Mitte wurde am 2. Februar 2018 unterzeichnet, am 4. März 2020 war offizieller Baubeginn, die Bauarbeiten wurden Anfang September 2022 abgeschlossen. Am 12. August 2023 fand die Wiedereinweihung durch Bischof Reinhart Guib im Rahmen der Kulturtage der Stadt Agnetheln, zu der Roseln verwaltungsmäßig gehört, statt. Die Sanierung beinhaltete Sicherungsarbeiten an Kirchenschiff, Turm und im Kirchhof, es wurden auch die gesamten Stromleitungen erneuert, Außen- und Innenverputz ebenso. Bethge erklärte auch, dass die Einnahmen von diesem Brunch in die Reparatur der Wehrmauer investiert werden sollen, die teilweise eingestürzt ist.