Visuelles Storytelling

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Ausgabe Nr. 2971

Spannende Geschichten durch Fotos erzählen

Geschichten durch eine Fotoreihe zu erzählen haben deutschsprachige Jugendliche Anfang August gelernt. Organisiert wurde der Storytelling-Workshop vom Verein FunkForum in der HZ-Redaktion und wurde vom Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) Stuttgart finanziell unterstützt. Die Teilnahme war kostenlos. Die Kulturmanagerin des FunkForums, Yvonne Jarosch, vermittelte die Grundlagen der dokumentarischen Fotografie und des visuellen Storytellings. Die erworbenen Kenntnisse werden beim Holzstockfestival in Holzmengen vom 21. bis 23. August praktisch angewendet. Die entstandenen Fotoreportagen bilden die Grundlage für eine Fotoausstellung, die in Hermannstadt und beim Holzstock-Festival 2027 gezeigt werden sollen. Die Teilnehmerin Verena-Jasmine Sifft berichtete über das bisher Erlebte:

Als ich in die Redaktion angekommen bin, habe ich den Ort bewundert. Sowohl die Organisatoren, als auch die Mitarbeiter waren sehr freundlich und entgegenkommend. Dort habe ich die erste Vorstellung erhalten, wie die Zeitung gemacht wird.

Der Foto-Workshop dauerte zwei Tage. In der Zeit als ich dort war, habe ich neue Leute kennengelernt, die wirklich etwas über Fotografie wussten und ich habe mich gefühlt, als würde ich dazugehören, denn fotografieren ist meine Leidenschaft. Meine neuen Kollegen und ich haben über die Bearbeitung der Fotos gelernt, sowie auch ein paar Tricks, wie man Objekte und Menschen fotografiert, sodass eine Geschichte erzählt wird. Dazu haben wir Aufgaben bekommen, die wir entweder in Gruppen gelöst haben oder auch einzeln. Wir hatten viel Spaß, lernten uns besser kennen, besprachen die gemachten Fotos zusammen. Wir haben gelacht, unsere Kreativität entfaltet und die wichtigsten Aspekte eines schönen Bildes entdeckt.

Für mich war dieser Foto-Workshop eine der besten Erfahrungen, die ich jemals gemacht habe. Ich würde den anderen Jugendlichen diese Erfahrung empfehlen, weil es eines der schönen Dinge ist, die man in Hermannstadt machen kann, denn man läuft in der Stadt auf Suche nach Inspiration, man probiert den „Colour hunting“ aus und auf jeden Fall soll man sich einen „Iced Latte“ im Stadtzentrum kaufen, um erfrischt zu bleiben.