Blasmusiker sorgten für gute Laune

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Maiblasen gab es auch in diesem Jahr in Neppendorf und Petersdorf

Ausgabe Nr. 2957

Der 1. Mai wurde zunächst um 7 Uhr beim Maisingen auf der Michelsberger Burg gefeiert. Auf dem Kirchhof in Neppendorf wurde es erst drei Stunden später geschäftig. Die Neppendorfer Blaskapelle eröffnete pünktlich um 11 Uhr das traditionelle Maiblasen der evangelischen Kirchengemeinde Neppendorf auf dem Kirchhof. Hier hatten sich schon fast eine Stunde davor viele Schaulustige versammelt.

Einige von ihnen halfen den Frauen von den evangelischen Kirchengemeinden aus Neppendorf und Großau, die Nussstriezel, Mohnstriezel und Hanklich mitgebracht hatten und damit die Teller vorbereiteten, um die Gäste zu bewirten. Zunächst aber blieben die gut bestückten Teller in der kühlen Kirche.

Nach und nach trudelten die Gäste auf den Kirchhof und konnten kaum erwarten, dass die Neppendorfer Blaskapelle das Mailied anstimmt. Gewöhnlich zog die Blaskapelle von Haus zu Haus. Seit einigen Jahren trifft man sich auf dem Kirchhof zum Platzkonzert und danach geht es zum „La Sepp”, wo es Mici vom Grill und andere Leckereien gibt.

Mit dabei sind vor allem die Mitglieder der von Dechant Pfarrer Dietrich Galter betreuten und im Gemeindeverband Neppendorf zusammengeschlossenen evangelischen Kirchengemeinden Großau, Hamlesch, Neppendorf und Törnen. Auch in diesem Jahr waren Mitglieder der Heimatortsgemeinschaften (HOG) Neppendorf und Großau dabei, die in der Woche davor je einen Arbeitseinsatz in ihren Heimatgemeinden geleistet hatten.

Dabei wurde auch eine Tanzgruppe ins Leben gerufen. Dies gab Pfarrer Galter bekannt und lud deren Mitglieder auf, vorzuzeigen, was sie schon einstudiert hatten. Im Anschluss lud er alle zum Offenen Tanzen ein. Die Blaskapelle brachte noch einge Lieder zu Gehör und wechselte dann ins Restaurant „La Sepp”, wo es bei Gegrilltem ein schönes geselliges Beisammensein gab.

Am Montag machte man dann Nägel mit Köpfen. Um 19 Uhr fand im Terrassensaal der Evangelischen Akademie Siebenbürgen die erste Probe der zu gründenden Neppendorfer Tanzgruppe statt. Als Koordinatorinnen hatten sich Elke Dengel und Stephanie Dengel (Mutter und Tochter) zur Verfügung gestellt. Bei der Gründungsprobe anwesend waren neben Initiator und Pfarrer Dietrich Galter neun Frauen aus Neppendorf, Hamlesch, Großau und Hermannstadt. Alle hatten viel Freude am Erlernen eines ersten Tanzes. Ab sofort wird jeweils montags um 19 Uhr geprobt, damit dann beim Neppendorfer Treffen im August der Tanzgruppe der Neppendorfer aus dem Ausland, auch eine Tanzgruppe aus der Heimat hinzugestellt werden kann.

Und aus Petersdorf berichtet unserer Leserin Inge Sommer, dass die Blaskapelle in diesem Jahr schon um 6 Uhr im Gemeindezentrum los gegangen sei, um 11 Uhr sich die Kinder mit ihren geschmückten Fahrrädern hinzu gesellt und der Bürgermeister von Mühlbach, Dorin Nistor, alle begrüßt habe.

Beatrice UNGAR