Sie träumen von Peking

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Ausgabe Nr. 2955

Das Hermannstädter Robotikteam Gear Maniacs Junior hat bei der diesjährigen rumänischen Landesmeisterschaft den ersten Platz in der Kategorie Innovationsprojekt gewonnen und sich für die Asia Championship qualifiziert, die vom 14. bis 16. August in Peking stattfindet.

Die Mannschaft wurde 2020 an der Brukenthalschule gegründet. Jedes Jahr werden neue Mitglieder rekrutiert und in die Welt der Robotik eingeführt. Das Team besteht heute aus 18 Jugendlichen: fünf Lyzeaner bilden den Kern der Mannschaft, der Rest kommt aus der Mittelstufe. Die Schüler sind aus den Klassenstufen 6 bis 10. Der Gründer der Mannschaft ist bis heute als Mentor dabei geblieben.

In diesem Jahr entwickelten sie DigItAll, eine Anwendung, die Archäologen hilft, zerbrochene Artefakte mithilfe von 3D-Scans digital zusammenzusetzen. Die Idee entstand in enger Zusammenarbeit mit Experten vom Historischen Museums des Brukenthalmuseums und vom ASTRA-Museum.

Um den Traum von Peking verwirklichen zu können, sind sie auf Unterstützung angewiesen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 20.000 Euro, ein Großteil davon fehlt noch. Jeder Beitrag bringt das Team einen Schritt näher an die Weltmeisterschaft.

Alle Informationen zur Unterstützung unter: www.acbsb.ro

Radu NICA, 9A