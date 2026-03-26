Über Berg und Tal

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2952



Der Sportverein „Urme pe Play“ organisiert in diesem Jahr die Landesmeisterschaft im Berglauf in Hermannstadt, nachdem der Marathonlauf des Wettkampfes offiziell als Ausrichter ausgewählt wurde. Am 25. und 26. April werden die Wege über die Hügel oberhalb von Rășinari zum Schauplatz (unser Bild), an dem die besten Bergläufer des Landes um den Landesmeistertitel kämpfen werden.

Darüber hinaus wird der Bergsportverein zum ersten Mal mit einer eigenen Mannschaft an einer Landesmeisterschaft teilnehmen, sodass Hermannstadt nicht nur Gastgeber der Veranstaltung sein wird, sondern auch um Medaillen mitkämpft.

Der Wettkampf steht sowohl Spitzensportlern als auch Amateuren offen, die die Gelegenheit haben werden, auf denselben Strecken zu laufen wie bekannte Namen des rumänischen Trailrunnings. Neben dem Marathon können die Teilnehmer auch andere Disziplinen wählen: Ultra (57.9 km), Halbmarathon (22.1 km), Crosslauf (12.7 km), Fuguț (4 km)und Kinderläufe (0.5 – 5 km).

Die Organisatoren geben bekannt, dass bereits mehr als die Hälfte der Startplätze vergeben sind. „Urme pe Play“ wird vom „Club Sportiv Montan Sibiu“ mit Unterstützung des Bürgermeisteramts Rășinari organisiert. Einschreibungen unter urmepeplay.ro/inscrieri.

Foto: Tibi HILA