Ein sensibler und vielseitiger Künstler

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Ausstellung mit Werken von Simion Costea (1943 – 1987)

Ausgabe Nr. 2952

Simion Costea war ein bei den Schülerinnen und Schülern beliebter Kunstpädagoge, das konnten die bei der Vernissage der Ausstellung mit dessen Werken Anwesenden feststellen. Die Eröffnung war nämlich sehr gut besucht und es gab einen regen Austauch von Erinnerungen an den Künstler.

Die Ausstellung „In Memoriam Simion Costea (1943-1987)” in der Atu Toys / NAC-Galerie in der Elisabethgasse/Str. 9 Mai 10 ist auf Initiative der Kunstkritikerin Iulia Mesea entstanden, die die Familie des Künstlers dazu bewegt hat, die Werke dieses sensiblen, vielseitigen und originellen bildenden Künstlers und Kunstpädagogen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Desgleichen stellten auch Freunde und Kunstsammler Werke von Costea für die Ausstellung zur Verfügung.

Der 1943 in Târgu Jiu geborene Künstler lernte bei Josef Thelmann in Lupeni, und nach dem Kunststudium in Klausenburg kam er nach Hermannstadt, wo er an der Kunstschule und am Textillyzeum unterrrichtet und einen wichtigen Platz in der lokalen Kunstszene eingenommen hat.

B. U.