Sehenswerte Kunstwerke

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46 Künstlerinnen stellen in der UAP-Galerie aus

Ausgabe Nr. 2950

Sie beteilige sich nicht an der Ausstellung mit Werken von Frauen, die im März in der Galerie der Hermannstädter Zweigstelle des Rumänischen Künstlerverbands (UAP) am Großen Ring/Piața Mare 12 zu besichtigen ist, sagte gegenüber der Hermannstädter Zeitung eine bekannte Hermannstädter Malerin. Sie wolle als Kunst-Schaffende wahr- und ernstgenommen werden, nicht bloß als Frau.

Wie dem auch sei, die Werke der 46 Künstlerinnen aus Hermannstadt und ihrer Gäste aus anderen UAP-Zweigstellen aus Rumänien, sind sehenswert. Kuratiert wurde die Ausstellung von Dr. Daniela Maria Bădilă, eingeladen als Kuratorin war Noemi Kusztos. Bei der Vernissage am 3. März sprachen die beiden Kuratorinnen, die Kunstkritikerin Dr. Iulia Mesea und als Gast der Vorsitzende der UAP-Zweigstelle Hermannstadt, Dr. Florin Mihai Viorel.

B. U.