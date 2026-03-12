Vielfältiges Repertoire präsentiert

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Klavierwettbewerb ,,Prietenii Muzicii“ erstmals im Spiegelsaal des Forums

Ausgabe Nr. 2950

Der nationale Klavierwettbewerb „Prietenii Muzicii“ (Freunde der Musik) brachte auch in diesem Jahr zahlreiche junge Talente aus ganz Rumänien hervor. Insgesamt 104 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen fünf und 18 Jahren nahmen am Wettbewerb teil und präsentierten ein vielfältiges Repertoire der Klavierliteratur. Die 14. Ausgabe des Wettbewerbs in Hermannstadt fand vom 6. bis 8. März erstmals im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt statt.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Kulturstiftung „Pro Piano – Rumänien”, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich seit 1996 der Förderung musikalisch begabter Kinder und Jugendlicher widmet. Ziel der Stiftung ist es, junge Talente früh zu entdecken und ihnen Möglichkeiten zur künstlerischen Entwicklung zu eröffnen.

Die Teilnehmenden kamen aus zahlreichen Städten des Landes, darunter insgesamt 26 aus Hermannstadt, weitere aus Karlsburg, Neumarkt am Mieresch, Klausenburg, Râmnicu Vâlcea, Târgoviște, Schäßburg, Craiova, Mediasch und Bukarest nahmen teil. In verschiedenen Alterskategorien präsentierten sie ihre Programme vor einer Fachjury.

Der Spiegelsaal war an den drei Tagen während der Darbietungen gut gefüllt. Eltern, Familienangehörige und Freunde begleiteten die jungen Pianistinnen und Pianisten und unterstützten sie durch ihre Anwesenheit.

Jede Darbietung wurde vom Publikum mit Applaus begrüßt und nach dem Vortrag mit herzlichem Beifall gewürdigt.

Die Jury bestand wie auch in den Vorjahren aus den Klavierlehrerinnen Prof. Stela Avesalon aus Bukarest, Präsidentin der Stiftung „Pro Piano – Rumänien”, Prof. Enikő Maria Orth aus Hermannstadt, Initatorin und Hauptorganisatorin der Veranstaltung vor Ort, sowie Prof. Dr. Monica Stanca Noveanu aus Klausenburg, Prof. Emese Kálmán und Prof. Sanda Mihaela Vulcu aus Hermannstadt. Alle hatten auch Schülerinnen und Schüler in den Wettbewerb geschickt.

Der Wettbewerb gliederte sich in mehrere Alterskategorien sowie zwei Sektionen: eine für Schülerinnen und Schüler, die Klavier in Musikschulen als Hauptfach studieren und eine für junge Musikerinnen und Musiker, die das Instrument als Nebenfach oder aus persönlicher Leidenschaft erlernen. Die Preisträgerinnen und -preisträger der 14. Auflage sind unter www.propiano.org zu finden.

Zu den Unterstützern der Veranstaltung zählten neben dem Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt auch der Rotary Club Hermannstadt, vertreten durch dessen Vorsitzenden Ionuț Modrescu und Vorstandsmitglied Giusseppe Bothar vor Ort, das Restaurant Super Mama, die Astra-Bibliothek, das Hotel „Zum Römischen Kaiser“ sowie der Musikverein Grafoart.

Den Abschluss am letzten Tag des Wettbewerbs, Sonntag, den 8. März, bildete die Preisverleihung, bei der zahlreiche junge Pianistinnen und Pianisten für ihre Leistungen ausgezeichnet wurden.

Eduard RESCHKE