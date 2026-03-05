Kreisrat tagte am Flughafen

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2949



Erwartungsgemäß gab es einen Schlagabtausch bei der in der VIP-Lounge auf dem Hermannstädter Internationalen Flughafen anberaumten Tagung des Kreisrats am 26. Februar. Der frühere Flughafenkommandant und derzeitige Kreisrat Augustin Sava kritisierte die neue Leitung des Flughafens und die Leitung des Kreisrats aufs Heftigste. Die Kreisratsvorsitzende wies alle Beschuldigungen ab. Im Anschluss an die Tagung gab es eine Besichtigung für alle interessierten Kreisräte. Unser Bild (v. k. n. r.): der stellvertretende Kreisratsvorsitzende Vlad Vasiu, die Kreisratsvorsitzende Daniela Cîmpean, der Generalsekretär des Kreisrats Ioan Radu Raceu, der Generaldirektor des Flughafens, Marius Ioan Gîrdea.