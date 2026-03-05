Teile diesen Artikel

Ein besonderer Ausstellungskatalog: PANORAMA TRANSILVANIA 2005-2025

Ausgabe Nr. 2949

Siebenbürgen ist reich an Geschichte, Architektur und kultureller Vielfalt. Und ebenso reich an Bildern. Der Bildband zur letztjährigen Ausstellung im Teutsch-Haus bündelt Fotografien aus mehr als zwei Jahrzehnten und verbindet sie mit historischen Einordnungen zu einer visuellen Reise durch unsere Region.

Der deutsche Medienphilosoph Norbert Bolz beschreibt die „Bilderflut“ als strukturelle Überproduktion und allgegenwärtige Präsenz von Bildern in der modernen Medienkommunikation. Gerade in einer Zeit, in der digitale Technologien und künstliche Intelligenz die Produktion visueller Inhalte immer weiter beschleunigen, erscheint dieser Begriff aktueller denn je. In der Kommunikationswissenschaft wird häufig darauf hingewiesen, dass die stetig wachsende Menge an Bildern zu einer verkürzten Wahrnehmung führen kann und Texte zunehmend von Bildern verdrängt werden. Kontextualisierung rückt damit in den Hintergrund.

Das Buch PANORAMA TRANSILVANIA 2005–2025 setzt dieser Entwicklung auf bemerkenswerte Weise etwas entgegen. Der Band, der als Ausstellungskatalog zur gleichnamigen Exposition im Teutsch-Haus entstand, verbindet eindrucksvolle Fotografien von Stefan Jammer mit informativen Texten von Heidrun König. Ende Februar im Honterus Verlag erschienen und im Teutsch-Haus vorgestellt, entfaltet das Buch eine Art „positive Bilderflut“: eine Fülle von Fotografien, die nicht überfordert, sondern begeistert.

Das Werk ist nach den historischen Regionen Siebenbürgens gegliedert. In jedem Kapitel führt Heidrun König in die Geschichte der jeweiligen Landschaft der früher Komitate genannten administrativen Einheiten ein und erklärt ausgewählte Gebäude und Orte. Größere Städte wie Hermannstadt, Karlsburg, Klausenburg, Kronstadt und Neumarkt am Mieresch bekommen eigene Kapitel. Ergänzt wird der Bildband durch thematische Abschnitte zu „Klöstern“, „Burgen & Festungen“, „Schlössern & Palästen“, „Kirchenburgen“ sowie „Schulen & Kollegien“.

Königs Texte schaffen es, die Geschichte Siebenbürgens mit den Geschichten der abgebildeten Orte und Gebäude zu verbinden. Sie bieten Orientierung, ohne die Bilder zu überlagern. Denn trotz der zahlreichen erklärenden Passagen bleibt die Kraft der Fotografien im Zentrum des Buches. Jedes Bild kann für sich stehen und seine eigene Geschichte erzählen.

Die Fotos von Stefan Jammer entstanden über einen Zeitraum von zwanzig Jahren. Dadurch dokumentieren sie nicht nur Architektur und Landschaft, sondern erzählen zugleich von Veränderung und Beständigkeit. Entwicklung und Kontinuität werden sichtbar. Ein visueller Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart wird geführt.

So tritt auch ein Gesamtbild der kulturellen Vielfalt Siebenbürgens hervor, das sowohl dokumentarisch als auch künstlerisch überzeugt. Wer tiefer in das Werk eintauchen möchte, findet auf der Webseite transilvania.stefanjammer.de eine digitale Ergänzung. Auf einer interaktiven Karte können die Orte der Fotografien aufgerufen werden, gegliedert nach historischen Regionen und ergänzt durch die heutigen Kreisgrenzen.

PANORAMA TRANSILVANIA 2005–2025 zeigt damit, dass eine Fülle von Bildern nicht zwangsläufig zur oberflächlichen Wahrnehmung führen muss. Im Gegenteil: Die Verbindung von Fotografie und Kontext erschafft eine Bilderflut, die zum Lesen und Entdecken einlädt.

Tobias JARITZ

Anm. der Red.: Der Ausstellungskatalog „PANORAMA TRANSILVANIA” wurde am 23. Februar im Terrassensaal des Teutsch-Hauses vorgestellt. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einer Begrüßung von Dr. Gerhild Rudolf, der Leiterin des Teutsch-Hauses.

Heidrun König präsentierte das Buch als ein „Zeitfenster künstlerischen Reflektierens und Schaffens des Fotografen Stefan Jammer, hinein in die erweiterte Lebenskulisse seiner Zweitheimat Siebenbürgen”.