Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2949



Osterangebote des Hermannstädter Forums

Hermannstadt. – Der traditionelle Osterbasar des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt und der Handarbeitskreise findet am Samstag, dem 21. März, von 10 bis 14 Uhr im Forumshaus statt. Der Erlös geht u. a. an die sozialen Einrichtungen der Evangelischen Kirche. „Handgefertigte Osterdekorationen, kunstvolle Handarbeiten, süße Köstlichkeiten und viele besondere Geschenkideen für das bevorstehende Osterfest” werden laut Veranstaltern hier angeboten.

Ebenfalls im Spiegelsaal des DFDH werden zwei Workshops für Osterbräuche angeboten. Ein Workshop für Eierfärben mit Naturfarben, geleitet von Iulia Teodorescu, Restauratorin im ASTRA-Museum findet am Dienstag, dem 24. März, 17 Uhr statt. Ein Workshop für Eierverzieren (Atelier de încondeiat ouă), geleitet von Andrei Buda, Spiezialist für traditionelle Kunst, findet am Freitag, dem 27. März, ebenfalls 17 Uhr statt. Die Teilnahme an den Workshops ist nur mit vorheriger Anmeldung über Link https://forms.gle/6imzbANPQPiu3WgM7 oder telefonisch beim Sekretariat des DFDH unter 0722-29.38.50 möglich. Die Veranstaltungen sind für Personen ab 8 Jahren geeignet, pro Workshop stehen maximal 15 Plätze zur Verfügung. (RS)

Weltgebetstag 2026

Hermannstadt. – Der Weltgebetstag (WGT) ist in diesem Jahr Nigeria gewidmet und wird am Freitag, den 6. März, gefeiert. In Neppendorf werden ab 15 Uhr im Kleinen Saal im Hans Bernd von Haeften-Tagungshaus der Evangelischen Akademie Siebenbürgen Landesinformationen geboten, um 17 Uhr findet im Terrassensaal der WGT-Gottesdienst statt.

In Hermannstadt findet der WGT-Gottesdienst ab 17 Uhr in der evangelischen Stadtpfarrkirche statt.

Die Kollekte in diesem Jahr ist für ein Krankenhaus und eine Schule im Südosten Nigerias bestimmt. (BU)

Postspesen wieder verteuert

Hermannstadt. – Die Rumänische Post hat die Kosten für Briefsendungen ab 1. März d. J. erhöht, nachdem sie auch am 1. Januar erhöht wurden. Inlandspost (Briefe bis 20 Gramm) muss mit Briefmarken im Wert von 5,50 Lei frankiert werden, Auslandspost mit 16 Lei. Die aktuellen Preise sind unter www.posta-romana.ro/tarife.html zu finden. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertieren am Freitag, den 6. März, 12 Uhr, und am Samstag, den 7. März, 19 Uhr, Sophia Potter (Sopran) und Brita Falch Leutert (Orgel). (BU)

Buchvorstellung

Hermannstadt. – Das Forschungsinstitut für Geisteswissenschaften Hermannstadt organisiert eine Buchvorstellung am Freitag, dem 6. März, ab 17 Uhr, in der hauseigenen Bibliothek in der Schewisgasse/Bd. Victoriei 40. Vorgestellt werden zwei Bücher: „Yearbook of the Society for 18th Century Studies on South Eastern Europe. Secularisation between the Adriatie and the Carpathians/Säkularisierung zwischen Adria und Karpatenbogen”, Band 8/2025, und „Neuzeit mit Verspätung. Die Anfänge der Transition in Europas Südosten (1683-1821)” von Harald Heppner. Es sprechen Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Harald Heppner von der Karl-Franzens-Universität Graz und Prof. univ. dr. Rudolf Gräf, Institutsleiter. Die Veranstaltung findet auf Deutsch, Rumänisch und Englisch statt. (RS)

Walburgafest 2026 in Heltau

Heltau. – Die Evangelische Kirchengemeinde Heltau veranstaltet am Sonntag, dem 8. März, das Kirchweih- und das Walburgafest 2026. Der Festgottesdienst findet um 10 Uhr in der evangelischen St. Walburga Kirche statt, es predigt Bischof Reinhart Guib. Im Rahmen des Gottesdienstes verleiht die Kirchengemeinde den Walburgapreis 2026 an Friedrich Gunesch, Hauptanwalt der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien.

In der Begründung heißt es u. a. „Mit dieser Auszeichnung würdigt das Presbyterium sein langjähriges Wirken im Dienst der Kirche sowie sein unermüdliches Engagement für die evangelische und sächsische Gemeinschaft in Siebenbürgen. Ein besonderer Dank gilt zudem seiner engen Verbundenheit mit Heltau: Während der Renovierungsarbeiten an der Kirchenburg in den Jahren 2019 bis 2023 stand er der Kirchengemeinde mit juristischer Expertise, großer Sachkenntnis und vermittelnder Unterstützung maßgeblich zur Seite”, so die Pressemitteilung. „Das Walburgafest verbindet geistliches Leben, kulturelles Erbe und gelebte Gemeinschaft. Die Evangelische Kirchengemeinde Heltau versteht die Preisverleihung als sichtbares Zeichen der Dankbarkeit für Menschen, die Kirche und Gemeinde über Jahre hinweg verlässlich stärken.”

Ab 11 Uhr sind Gemeindeglieder und Gäste zu einem Empfang im Kirchhof eingeladen. (RS)

Dokumentarfilme gesucht

Hermannstadt. – Dokumentarfilme, die nach dem 1. Januar 2025 entstanden sind, können bis zum 10. März 2026 für die 33. Auflage des internationalen Dokumentarfilmfestivals „Astra Film Festival” angemeldet werden, in einer der vier Wettbewerbskategorien: Neue Generation der Filmemacher, Zentral- und Osteuropa, Rumänien und DocSchool. Im Auswahlverfahren haben Filme Vorrang, die zuvor noch nicht in Hermannstadt oder Rumänien gezeigt wurden. Näheres unter astrafilm.ro. (RS)

Vortrag in der Teestube

Hermannstadt. – Ein Vortrag mit anschließendem Gespräch zum Thema „Religion und Politik. Was passiert in den USA?” mit Prof. John P. Burges findet am Sonntag, dem 15. März, 17 Uhr, am Huetplatz Nr. 1 (Jugendteestube) statt. Anmeldungen unter 0269-21.12.03, hermannstadt@evang.ro. (RS)

Straßenarbeiten

Hermannstadt. – Die städtische Wassergesellschaft Apă Canal führt in den folgenden Straßen Wassernetz-Arbeiten durch: In den Straßen H. Oberth und Salzgasse/Constituției, bis 8. Mai, auf dem Abschnitt zwischen dem Platz vor dem ehemaligen AutoMotoVelo und der Kreuzung mit der Elisabethgasse/9 Mai werden Sanierungsarbeiten durchgeführt. Der Verkehr wird auf den von den Arbeiten nicht betroffenen Fahrbahnen geführt. Ebenfalls Sanierungsarbeiten werden bis zum 8. Mai auf der M. Kogălniceanu-Straße, auf dem Abschnitt zwischen der Kiev-Straße und dem Kreisverkehr an der Kreuzung mit der Calea Turnișorului unter Verkehr durchgeführt. Bis 31. März werden die Wassernetze in der Câmpșor-Straße von der Kreuzung mit der Rozmarinului-Straße (hinter der Zibinsbrücke) bis zum Bahnübergang erneuert. Der Verkehr wird vollständig gesperrt. Auf der Petrila-Straße werden bis zum 8. Mai Sanierungsarbeiten durchgeführt, bei tagsüber vollständiger Sperrung des Verkehrs. In der Fabricii-Straße wird bis zum 6. Mai ein Schacht für das Wassernetz gebaut. Während der Arbeiten wird der Parkplatz gegenüber der Müllsammelstelle freigegeben, um zwei Fahrbahnen in jede Richtung für den Verkehr freizugeben. (RS)

Buchvorstellung

Kronstadt. – Das Buch „Dem Himmel näher als der Heimat. Aus einem Zettelkoffer gesammelt” von Reinhardt Schuster und Manfred Copony, das vor kurzem im Hermannstädter Honterus Verlag erschienen ist, wird am Donnerstag, den 12. März, 18 Uhr, im Sitz des Demokratischen Forums der Deutschen in Kronstadt vorgestellt. (BU)

Vortrag zu Wandmalereien

Hermannstadt. – Einen kunsthistorischen Vortrag zum Thema „Byzantinische Elemente in den Wandmalereien evangelischer Kirchen Siebenbürgens” bietet Museumsleiterin Heidrun König am Montag, dem 16. März, 18 Uhr, im Terrassensaal des Teutsch-Hauses. In den letzten drei Jahrzehnten wurden vor allem in evangelischen Kirchen Siebenbürgens großflächig Fresken freigelegt, deren Entstehungszeit vom späten 13. Jh. ausgehend bis ins erste Drittel des 16. Jh. reicht. Der Vortrag rezipiert das byzantinische Element dieser Fresken und verortet es kunsthistorisch. (HK)

Energiegutschein bis Ende des Jahres

Hermannstadt. – Personen mit geringem Einkommen können bis Ende des Jahres den elektronischen Energiegutschein im Wert von 50 Lei/Monat beantragen, mit dem sie einen Teil ihrer Energierechnung begleichen können. Die ursprüngliche Laufzeit des Programms war bis zum 31. März. Den Gutschein können Alleinstehende mit einem monatlichen Nettoeinkommen von maximal 1.940 Lei und Familien mit einem monatlichen Nettoeinkommen pro Mitglied von maximal 1.784 Lei beantragen. Die Bezieher des Mindesteinkommens zur Eingliederung (Venit Minim de Incluziune) erhalten automatisch diese Beihilfe.

Den Antrag kann man online (https://epids.mmuncii.ro; Anleitung: https://www.sibiu.ro/new/pdf/Ghid_EPIDS_.pdf) oder in gedruckter Form per Post oder beim Hermannstädter Sozialamt (Formular: https://www.sibiu.ro/new/pdf/Cerere_sprijin_energie_si_anexa.pdf) einreichen.

Das Hermannstädter Sozialamt bietet Unterstützung an: beim Sozialamt (B-dul Victoriei Nr. 1-3, Zimmer 2, Mo.-Do. 8-15 Uhr und Fr. 8-12 Uhr) bzw. beim Sozialzentrum Hammersdorf/Gușterița (Str. Podului Nr. 47A, Mo.-Do. 8-14 Uhr, Fr. 8-12 Uhr). Erforderliche Unterlagen für die Antragstellung sind Personalausweise der Familienmitglieder oder Geburtsurkunden der Kinder; Einkommensbescheinigung (Gehalt) für die letzten 6 Monate vor Antragstellung bzw. Rentenbescheid für den Monat vor Antragstellung und eine Stromrechnung.

Die Antragsteller erhalten den elektronischen Energiegutschein ab dem Monat der Antragstellung in elektronischer Form per E-Mail oder in physischer Form an die Wohnadresse. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 7. März, 17-18 Uhr/Sonntag, 8. März, 10-11 Uhr: Amtseinführung der Pfarrerin Bettina Kenst in Agnetheln; Alaska.

TVR 2, Dienstag, 10. März, 13.00-13.30 Uhr: Urzeln in Großschenk.

TVR Cultural, „Kultur um 2”, Mittwoch, 11. März, 14.30-15.00 Uhr: Ausstellung in Temeswar „Wiens geliehene Götter“; Premiere am DSTT „Heidi“.

TVR 1, AKZENTE, Donnerstag, 12. März, 15.00-16.43 Uhr: Themen mit Bürgermeisterin Astrid Fodor; Weltgebetstag 2026; Einführung der neuen Pfarrerin in Agnetheln; Franz Metz konzertiert in der Basilika Maria Radna.