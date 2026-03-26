Nachrichten

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Ausgabe Nr. 2952

Ostermarkt

Hermannstadt. – Der Ostermarkt am Großen Ring ist vom 3. bis 14. April geöffnet. Näheres unter www.targuldepasti.ro oder https://www.facebook.com/targuldepasti. (RS)

Ostermontag auf der Burg

Michelsberg. – Die traditionelle Osterfeier der evangelischen Kirchengemeinde Michelsberg findet am Ostermontag, dem 6. April, ab 11.30 Uhr auf der Michelsberger Burg statt.

Die Gastgeber laden nach einem liturgischen Gottesdienst alle herzlich ein, ihre mitgebrachten Leckereien zu teilen, den Brauch des Bespritzens zu pflegen und beim Eierschippeln mitzumachen und freuen sich auf ein fröhliches Beisammensein mit Einheimischen und Gästen. (BU)

Osternachtgottesdienst

Hermannstadt. – Die evangelische Kirchengemeinde A. B. Hermannstadt feiert dieses Jahr den Auferstehungsgottesdienst am Samstag, den 4. April 2026, um 23 Uhr. Das Osterfeuer wird ab 22.30 Uhr vor der evangelischen Stadtpfarrkirche brennen.

Deutsche Literaturtage in Reschitza

Reschitza. – Die 36. Auflage der Reschitzaer Deutschen Literaturtage findet vom 26. bis 29. März statt, in deren Rahmen der DFDR-Landesvorsitzende Dr. Paul-Jürgen Porr am Samstag, den 28. März, der Ehrentitel „Europäer des Jahres 2026 innerhalb der deutschen Gemeinschaft im Banater Bergland“ von Hauptorganisator Erwin-Josef Țigla überreicht wird. Ebenfalls am Samstag findet die Verleihung des „Rolf Bossert“-Gedächtnispreises 2026 an Tobias Pagel statt. Die Laudatio hält der Preisträger 2025 Dietrich Machmer. (BU)

Kinder stellen Bücher vor

Hermannstadt. – Die ASTRA-Bibliothek Hermannstadt lädt ein, am Donnerstag, dem 2. April, um 13:00 Uhr an der Vorstellung zweier Debütwerke junger Autorinnen aus Hermannstadt im American Corner im 5. Stock teilzunehmen. Die Veranstaltung ist Teil des Verlagsprojekts ASTRE, das sich der Förderung der Kreativität talentierter Kinder und Jugendlicher widmet.

Vorgestellt werden die Bände „Pax, vulpoiul curajos“ von Celia Maria Davidel de Paep und „Ein wunderbares Weihnachtsabenteuer“ von Maria Isabela Goia. Moderiert wird die Veranstaltung von Casiana Lup, der Eintritt ist frei.

Das Projekt ASTRE, das 2024 mit Unterstützung des Kreisrats Sibiu ins Leben gerufen wurde, bietet jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Werke mit ISBN und CIP-Beschreibung zu veröffentlichen, und wird so zu einer Plattform für Schüler der Gymnasien und Lyzeen.

Für weitere Informationen können Interessierte den Verlag ASTRA unter der Adresse astra.editura@gmail.com kontaktieren. (CP)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche gibt es am Freitag, den 27. März, 12 Uhr, eine musikalische Andacht und am Samstag, den 28. März, 19 Uhr, konzertiert Jürg Leutert (Orgel). Freitag, den 3. April, 12 Uhr, gibt es eine musikalische Andacht und am Samstag, den 4. April fällt die Abendmusik aus. Am Ostersonntag, den 5. April, 18 Uhr, bestreiten Hermannstädter Bachchor und Instrumentalistinnen und Instrumentalisten die Abendmusik mit Bach-Kantaten. (BU)

Vernissage in Gundelsheim

Gundelsheim. – Die Vernissage der Ausstellung „’Aber du, Herr, machst mich frei‘. Die Bildwelten der Künstlerin Gertrud Hornung” findet heute, Freitag, dem 27. März, 18 Uhr, im Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim statt. Die Retrospektive präsentiert Zeichnungen, Druckgrafiken und Aquarelle der aus Schäßburg in Siebenbür-gen stammenden, heute nahezu vergessenen Künstlerin Gertrud Hornung (1937-1977). Zur Ausstellung erscheint ein Werkverzeichnis von Helga Lutsch. (BU)

Buchvorstellung im HDO

München. – Die Vorstellung des Buches „Die Bukowina. Eine europäische Vielvölkerregion” von Dr. Mariana Hausleitner findet im Beisein der Autorin und von Patricia Erkenberg, wissenschaftliche Mitarbeiterin des HDO am Freitag, dem 27. März, 19 Uhr im Haus des Deutschen Ostens (HDO) München statt. Der Eintritt ist frei. Bestellbar ist das Buch in den Buchhandlungen, per Mail beim Stuttgarter Verlagskontor (svk@svk-service.de) oder über www.buecher.de. (RS)

Erster Brunch in Bodendorf

Heltau. – Bei der Pressekonferenz der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, die in diesem Jahr in der Heltauer Kirchenburg stattfand (ein ausführlicher Bericht darüber folgt in der nächsten Ausgabe), stellte Cristian Cismaru, Manager der Stiftung Kirchenburgen, die Projekte für das Jahr 2026 vor. Neben vielen weiteren Vorhaben, werden auch die Transylvanian Brunches, die es seit 2008 gibt, in diesem Jahr weitergeführt werden. Sie finden in Kirchenburgen in den Kreisen Hermannstadt/Sibiu, Kronstadt/Brașov und Mieresch/Mureș statt.

Den Auftakt macht am Karsamstag, den 4. April, Bodendorf/Bunești im Repser Ländchen, wo als Gastgeber „Haus Rether Transylvanian Guesthouse” fungiert: https://booking.mytransylvania.ro/event/Vmxp29VXpjB4oDb/transilvanian-brunch-bunesti

Bis Ende Juni folgen dann noch weitere Transylvanian Brunches in den Kirchenburgen von Martinsdorf/Metiș (16. Mai), Baaßen/Bazna (23. Mai), Meschendorf/Meșendorf (30. Mai), Tarteln/Toarcla (6. Juni) und Scharosch/Șaroș pe Târnave (13. Juni). Bis Ende August darf man sich dann auf zehn weitere Transylvanian Brunches freuen. Cismaru hob sie vor allem als beliebte Events für „slow food“ und „slow travel“ hervor.

Die Teilnahme an den einzelnen Brunches kostet jeweils 150 Lei/Person und kann unter booking.mytransylvania.ro gebucht werden. (TJ)

Stück von Radu Stanca

Hermannstadt. – Das Stück „Dona Juana” von Radu Stanca, Regie Bogdan Sărătean, wird am Freitag, dem 27. März, 18 Uhr im Foyer im Trakt B der Astra-Bibliothek als Lesestück präsentiert. Die Veranstaltung findet zum Welttheatertag statt. Der Eintritt ist frei.

Französische Filme

Hermannstadt. – Die 30. Auflage des Festivals des Französischen Films aus Bukarest findet zwischen dem 27.-29. März auch im CineGold Kino in Hermannstadt statt und wird vom „Radu Stanca“-Nationaltheater organisiert. Folgende Filme sind im Programm: am 27. März, 20 Uhr: „La Haine“; am 28. März, 18 Uhr „Miséricorde“ und um 20 Uhr „Animale“; am 29. März, 18 Uhr „La Plus Précieuse des marchandises“ und um 20 Uhr „Maria“. Die Eintrittskarten kann man online auf www.cinegold.ro oder an der Kinokasse bestellen und kosten 20 Lei pro Film. (CP)

Hofmarkt in Reichesdorf

Reichesdorf/Richiș. – Im Hof und in der Scheune der Pension „Ani Guest House” gibt es am Sonntag, dem 29. März, zwischen 11 und 16 Uhr alte restaurierte Objekte und lokale Naturprodukte zu kaufen.

Freier Eintritt

Hermannstadt. – Alle Hermannstädter haben am Donnerstag, dem 2. April, freien Eintritt im Brukenthalpalais, im Geschichtsmuseum und im Naturwissenschaftlichen Museum. Interessierte müssen Ausweis oder Geburtsurkunde vorweisen. Das August von Spiess-Jagdwaffen-, das Trophäen- und das Apothekenmuseum können nur mit Anmeldung besucht werden. (RS)

Vortrag im Ramada

Hermannstadt. – Ex-Bildungsminister und Psychologe Dr. Mircea Miclea spricht zum Thema „Was unterrichten wir, wenn wir unterrichten?“ im Ramada-Hotel heute, dem 27. März, ab 13.30 Uhr. (RS)

Sammlermesse am 4. April

Hermannstadt. – Eine Messe für Sammler von Briefmarken, Postkarten, Medaillen, Münzen u. a. findet am Samstag, den 4. April, von 7 bis 13 Uhr in der Luceafarul-Pension (Hechtgasse/Str. Ioan Lupaș 2) statt. Anmeldungen bei Ioan Dejugan bis 29. März über WhatsApp 0721-52.09.10 oder E-Mail neludejugan@yahoo.com (BU)

Madrigal auf Ostertournee

Hermannstadt. – Der Kammerchor „Madrigal – Marin Constantin” geht bis zum 9. April auf Ostertournee. Programm: 28. März, 19.30 Uhr; Kulturhaus in Großwardein/Oradea; 3. April, 19 Uhr: Musikakademie „Gh. Dima”, Klausenburg; 5. April, 19.30 Uhr, Transilvania-Halle, Hermannstadt; 8. und 9. April, 19 Uhr: Polytechnische Universität Bukarest. Karten auf bile te.madrigal.ro bzw. bilete.ro (RS)

Film über das Große Sachsentreffen 2024

Hermannstadt. – Der neue Film „Heimat ohne Grenzen“ von Wolfgang Köber und Eduard Schneider wird am 8. April, 17.30 Uhr, im Spiegelsaal des Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt vorgestellt. In knapp einer Stunde übermittelt der Film nicht nur emotionale Eindrücke vom Großen Sachsentreffen 2024 in Hermannstadt, sondern zeigt auch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der siebenbürgisch sächsischen Gemeinschaft. „Es ist sehr emotional geworden, es gibt wenig Sprache, nur Harmonien, Übermittlungen und chronologische Eindrücke von dem ganzen Treffen“, beschreibt Köber. Gemeinsam mit einem kleinen Team arbeiteten die Filmemacher rund zwei Jahre an dem Projekt.

Eine Vorpremiere hatte beim Sachsentreffen 2025 in Zeiden stattgefunden. (AS)

Türk in Würzburg

Würzburg. – Hans Peter Türks „Siebenbürgische Passionsmusik“ erklingt am Samstag, dem 28. März, 18 Uhr, in der Würzburger Neubaukirche. Ausführende sind Ursula Philippi (Orgel), Stefan Schneider (Tenor) als Evangelist, Teresa Stürzenberger (Sopran), Isabel Grübl (Alt), Martin Partheymüller (Bass) sowie das Vocalensemble Würzburg unter der Leitung von Wilhelm Schmidts. (BU)

Ein visuelles Manifest der Generation Z

Heidelberg. – Unter dem Titel „Photographic Dialogues. Ein visuelles Manifest der Gen Z. Heidelberg, Deutschland – Hermannstadt, Rumänien” steht die Fotoausstellung, die am 18. April, 11.30 Uhr im Karlstorbahnhof eröffnet und daselbst bis zum 30. April zu sehen sein wird. Es handelt sich dabei um ein Erasmus+-Projekt, gefördert von der Europäischen Union, das vom Verein KulturTandem International e. V. mit Kooperationspartnern in Heidelberg und der Rhein-Neckar-Region durchgeführt wurde.

24 Jugendliche aus der Rhein-Neckar-Region und aus Hermannstadt wurden Ende 2025 eingeladen, am Projekt „Photographic Dialogues“ teilzunehmen, einer Erasmus+-Initiative, die Smart-Phone-Fotografie als Werkzeug für interkulturellen Dialog und als Ausdrucksform der Identität junger Menschen nutzt. Zwischen Januar und März begleiteten professionelle Fotografinnen und Fotografen sowie Expertinnen und Experten für visuelles Storytelling die Jugendlichen und halfen ihnen dabei, Ideen und Emotionen in starke Bilder zu verwandeln.

Die Sammlung von Fotografien wird nach der Station im Karlstorbahnhof in Heidelberg zwischen dem 19. und 30. Juni in Hermannstadt im Rahmen des Internationalen Theaterfestivals präsentiert werden.

Projektpartner sind der Verein OMIE in Hermannstadt, OFF Foto Festival, formAD e. V. und der Karlstorbahnhof Heidelberg.

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 28. März, 17-18 Uhr/Sonntag, 29. März, 10-11 Uhr: Wettbewerb in deutscher Muttersprache für Grundschüler – „Wir sprechen Deutsch“ in Neumarkt.

TVR 2, Dienstag, 31. März, 25.00-13.30 Uhr: Bach-Marathon in Klausenburg.

TVR Cultural, „Kultur um 2”, Mittwoch, 1. April, 14.30-15.00 Uhr: Rumänien bei der Frankfurter Buchmesse 2028; Fresken in Reichesdorf.

TVR 1, AKZENTE, Donnerstag, 2. April, 15.00-16.43 Uhr: Vertreterversammlung des DFDR und Verleihung der Goldenen Ehrennadel des DFDR; Themen mit Bischof Reinhart Guib; Palmsonntag und Osterbasar in Bukarest; Osterbasar in Hermannstadt; Osterrezept mit Ramona Lambing.