Tolle Leistung

Ausgabe Nr. 2947



„Es war wie ein Wunder, wir haben unsere eigenen Erwartungen übertroffen”, erklärte Bob-Pilot Mihai Țentea (rechts), nachdem er gemeinsam mit Anschieber George Iordache (links) am Dienstag im Zweierbob-Rennen auf Platz 5 gelandet ist. Die ersten drei Plätze hatten drei deutsche Teams für sich entschieden, auf Platz 4 landete das Team aus den USA. Das ist die seit 34 Jahren beste Leistung bei einer Teilnahme Rumäniens bei Olympischen Winterspielen, nachdem die Rodler Ioan Apostol und Liviu Cepoi 1992 in Albertville den vierten und 1994 in Lillehammer den sechsten Platz belegt hatten. Die bisher einzige Medaille – eine Bronzemedaille -für Rumänien bei Olympischen Winterspielen holten 1968 in Grenoble Ion Panțuru und Nicolae Neagoe im Zweierbob. Foto: COSR