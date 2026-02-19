Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2947

Ausstellungskatalog erschienen

Hermannstadt. – Der Ausstellungskatalog „Panorama Transilvania” von Stefan Jammer (Fotos) und Heidrun König (Text) ist kürzlich im Honterus Verlag Hermannstadt erschienen und wird am Montag, den 23. Februar, 17 Uhr, im Terrassensaal des Teutsch-Hauses (Fleischergasse/Mitropoliei 30) vorgestellt.

Heidrun König bezeichnet den Ausstellungskatalog als „Zeitfenster künstlerischen Reflektierens und Schaffens des Fotografen Stefan Jammer, hinein in die erweiterte Lebenskulisse seiner Zweitheimat Siebenbürgen – Transilvania”. Zugleich sei er „die Fortführung seiner Foto-Ausstellungen, wie jene von 2020, die der Stadt Hermannstadt als Lebenswelt gewidmet war und sich als Stadttopographie im Panorama-Format darstellte. Nun weitet er den Horizont auf die ganze Provinz mit ihren Regionen und Orten aus: das siebenbürgische Hochland mit seinen Menschen, Städten und Dörfern und seiner jahreszeitlichen Natur, mit seinem heterogenen Baubestand der ehemals parallelen Gesellschaften, mit seinen Umbrüchen, wilden Wachstumsschüben und langwierigen Wandlungsprozessen, mit seinen heutigen gesellschaftlichen Interferenzen und seinen möglichen erneuerbaren Lebensenergien”.

Das Projekt Panorama Transilvania wurde vom Land Kärnten, dem Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien und lokalen Sponsoren unterstützt. Die vom Konsulat der Bundesrepublik Deutschland geförderte Online-Fassung ist unter transilvania.stefanjammer.de zu finden. (GR)

Lesung mit Peter Biro im Erasmus-Büchercafé

Hermannstadt. – Eine Lesung aus den neuesten amüsanten Prosawerken von Peter Biro findet am Samstag, 21. Februar, um 17 Uhr, im Erasmus-Büchercafé (Str. Mitropoliei/Fleischergasse 30) statt. Der pensionierte Professor für Anästhesiologie, gebürtig aus Großwardein und heute in der Schweiz lebend, liest aus seinen Bänden „Alles außer Rand und Band“ und „Tarator – 159 Variationen einer kalten Gurkensuppe“ und stellt seinen Roman „Die Faszination gepolsterter Rückenlehnen“ vor, der im April dieses Jahres erscheint. (RS)

Party mit Musik der 1990er

Hermannstadt. – Die Party mit Musik der 1990er Jahre „Baroteca X” findet am Samstag, dem 21. Februar, ab 21 Uhr, in der Transilvania-Halle statt. Es treten auf Fly Project, Arsenium (O-Zone), Celia, MC Dylma, Pappa M und Feno. Die Karten kosten 120 Lei und können auf https://baroevents.ro gekauft werden. (RS)

Bruk-Cup/Skitag am 4. März

Hermannstadt. – Der Bruk-Cup und Skitag 2026 findet am Mittwoch, den 4. März, in der Păltiniș Arena auf der Hohen Rinne statt. Anmelden kann man sich bis zum 22. Februar. Teilnehmen können mit Ski oder Snowboard Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Absolventinnen und Absolventen des Samuel-von-Brukenthal-Gymnasiums. Bei der Anmeldung kann zwischen Bruk-Cup, Skitag oder Aktivitäten für Nicht-Skifahrerinnen und -Skifahrer gewählt werden. Link für Einschreibungen: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l0LoL9o3QEyZFtbPhUwcE_KEePyXfGxBvKM51_hFwElUM01JNkFSRzVYNlc0RVVINjRaTEVFNzgyOS4u. (LSH)

Dokumentarfilme gesucht

Hermannstadt. – Dokumentarfilme, die nach dem 1. Januar 2025 entstanden sind, können bis zum 10. März 2026 für die 33. Auflage des internationalen Dokumentarfilmfestivals „Astra Film Festival” angemeldet werden, in einer der vier Wettbewerbskategorien: Neue Generation der Filmemacher, Zentral- und Osteuropa, Rumänien und DocSchool. Im Auswahlverfahren haben Filme Vorrang, die zuvor noch nicht in Hermannstadt oder Rumänien gezeigt wurden. Näheres unter https://astrafilm.ro/home-affestival/. (RS)

Schülerolympiade

Hermannstadt. – Das ASTRA-Museum und das Hermannstädter Schulinspektorat starten die Anmeldungen für die Kreisphase der Olympiade für traditionelle Kunsthandwerke, die am 7. und 8. Mai zum 29. Mal stattfindet.

Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler zwischen 6 und 19 Jahren. Die Bereiche sind Weben, Nähen/Sticken, Herstellung von Trachten, Herstellung von Puppen, Herstellung von Schmuck, Flechten, dekorative Kunst, Holz-, Knochen- und Eisenverarbeitung, Töpferei, Modellieren in Ton, Herstellung von Masken, Hinterglasikonen, Ikonenmalerei auf Holz, naive Malerei, Eierbemalung.

Anmeldungen sind bis zum 28. April 2026 möglich beim Schulinspektorat,. Str. Lucian Blaga Nr. 26, Tel. 0369-10.12.02, Fax. 0269-21.08.17, E-Mail: daniela.mun tean@isjsb.ro (Daniela Muntean), über die Plattform für die Anmeldung zu außerschulischen Wettbewerben auf der Website: https://sbisj.ro oder beim ASTRA-Museum, Pădurea Dumbrava Nr. 16, Tel. 0756-08.57.80, E-Mail: elena.gavan@muzeulast ra.com (Elena Găvan).

Die Regeln sind unter https://sbisj.ro/management/activitati-extrascolare/proiecte-si-activitati-extrascolare/ zu finden. (RS)

Volontäre für Lebensmittelkollekte gesucht

Hermannstadt. – Die Regionale Lebensmittelbank Klausenburg (Banca Regională pentru Alimente Cluj) sucht Volontäre für die Lebensmittelkollekte in der Osterzeit. Die Kollekte findet landesweit zum 14. Mal statt, der Klausenburger Verein koordiniert die Aktion in den Kreisen Hermannstadt, Alba, Klausenburg und Bistrița-Năsăud. Die Kampagne findet vom 20. bis 22. März statt. Die Volontäre können sich bis zum 18. März unter https://www.bancapentrua limente.ro/voluntar-colecta/ anmelden.

Gesammelt werden haltbare Lebensmittel (Konserven, Nudeln, Reis, Mehl, Öl, Zucker und andere Grundnahrungsmittel), die dann über das Netzwerk von über 70 Partnerorganisationen an die Bedürftigen verteilt werden. Ziel dieser Kampagne ist, rund 243 Tonnen Lebensmittel auf regionaler Ebene zu sammeln, also um 20 Prozent mehr als bei der Weihnachtsausgabe 2025, als 203 Tonnen gesammelt wurden. Die geschätzte Menge würde etwa 486.000 Mahlzeiten für bedürftige Menschen entsprechen.

Obwohl in Rumänien laut einem Bericht des Statistikamtes im Vorjahr 19 Prozent der Bewohner in Armut leben, werden landesweit, laut Eurostat, täglich 6.000 Tonnen genießbare Lebensmittel weggeworfen. Somit liegt Rumänien in Europa auf Platz 9 bei der Lebensmittelverschwendung, mit 2,2 Millionen Tonnen weggeworfene Lebensmittel pro Jahr. (RS)

Tagung: Flüchtlinge, Vertriebene, (Spät)Aussiedler

Oldenburg. – Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE) organisiert am Freitag, dem 13. März, ab 17 Uhr, den „Tag der Archive: Alte Heimat – neue Heimat im Oldenburger Land? Flüchtlinge, Vertriebene, (Spät-)Aussiedler/innen im Niedersächsischen Landesarchiv, Abteilung Oldenburg, Damm 43, 26135 Oldenburg. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Landesarchiv und der Oldenburgischen Landschaft organisiert. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen unter https://www.bkge.de/.

Nach der Begrüßung durch Kerstin Rahn (Niedersächsisches Landesarchiv Oldenburg) finden Impulsvorträge und eine Podiumsdiskussion statt, moderiert von Inge von Danckelmann. Das Schlusswort hält Franziska Meifort. (RS)

Kerzenlichtkonzert

Hermannstadt. – Ein Kerzenlichtkonzert mit Musik von Coldplay und Imagine Dragons findet am Samstag, dem 21. Februar, ab 19 Uhr im Ion Besoiu-Kulturzentrum statt. Karten (130-180 Lei) gibt es unter https://feverup.com. (RS)

Pop-Opera-Konzert

Hermannstadt. – Das Pop-Opera-Konzert „Vivo per lei” (Ich lebe für sie) mit Ştefan von Korch (Tenor) und Oana Maria Şerban (Sopran) findet am Sonntag, dem 22. Februar, ab 17 Uhr im Thaliasaal statt. Karten (89-199 Lei) auf ticketstore.ro. (RS)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertieren am Freitag, den 20. Februar, 12 Uhr, die Freiwilligen Sophia Potter (Gesang), Emily Holzweißig (Blockflöte), Matthias Menzel und Christoph Schindler (beide Orgel) und am Samstag, den 21. Februar, 19 Uhr, Ursula Philippi (Orgel), Melinda Samson (Sopran) und Elisa Gunesch (Mezzosopran). (BU)

Treffen junger Siebenbürger

Freck/Avrig. – Das zehnte Treffen junger Siebenbürger findet vom 28. Februar bis 1. März, in der Orangerie der ehemaligen Brukenthalschen Sommerresidenz in Freck statt. Anmeldungen bis zum 22. Februar bei Andrea Rost, 745-92.45.58, andrea.rost@gmx.net, office@djvs.ro (AR)

„Sister Act” beim DSST

Temeswar. – Das Deutsche Staatstheater Temeswar (DSTT) bereitet das Musical „Sister Act“ in der Inszenierung von Răzvan Mazilu vor. Die Premiere findet am 14. März, 19.30 Uhr, im Saal des Theaters statt. Zwei weitere Aufführungen folgen am 16. und am 17. März, jeweils um 19.30 Uhr. (RS)

Premiere im Kulturzentrum

Hermannstadt. – Die rumänische Premiere der Komödie „Nelson” mit Maia Morgenstern und Carmen Tănase in den Hauptrollen findet am Montag, dem 16. März, 19 Uhr, im Ion Besoiu-Kulturzentrum statt. Karten auf https://ticketstore.ro. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 21. Februar, 17-18 Uhr/Sonntag, 22. Februar, 10-11 Uhr: Lesenacht in der Schule.

TVR 2, Dienstag, 24. Februar, 13.00-13.30 Uhr: Die Urzeln in Agnetheln.

TVR Cultural, „Kultur um 2”, Mittwoch, 25. Februar, 14.30-15.00 Uhr: Geboren in der Deportation.

TVR 1, AKZENTE, Donnerstag, 26. Februar, 15.00-16.43 Uhr: Ausstellung im Museum für zeitgenössische Kunst des Brukenthalmuseums Hermannstadt; Theaterpremiere am DSTT; Bücher und Bilder mit Dr. Markus Fischer; Theaterpremiere am Radu Stanca-Nationaltheater; Fasching im Banat; Marienball in Hermannstadt.