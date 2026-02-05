Balletttheater auf Tournee

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2945



Mit „Romeo și Julieta. Rock story” in der Choreographie von Marcello Algeri, begibt sich das Hermannstädter Balletttheater nach der Aufführung am 14. Februar, 19 Uhr, im Ion Besoiu- Kulturzentrum in Hermannstadt auf Rumänien-Tournee. Folgende Auftritte sind geplant: 17 Februar: Temeswar, „Mihai Eminescu”-Nationaltheater, 18. Februar: Deva, „Drăgan Muntean”-Kulturzentrum, 19. Februar: Großwardein, Gewerkschaftskulturhaus, 20. Februar: Klausenburg, „Dumitru Fărcaș”-Studentenkulturhaus, 25. Februar: Craiova, „Marin Sorescu”-Nationaltheater, 27. Februar: Konstanza, Gewerkschaftskulturhaus, 28. Februar: Ploiești, Gewerkschaftskulturhaus, 2. März: Galați, „Nae Leonard”-Theater, 14. März: Pitești, Gewerkschaftskulturhaus,18. März: Arad, „Ioan Slavici”-Theater. In Hermannstadt gibt es die nächste Aufführung am 13. März, 19 Uhr, im Ion Besoiu-Kulturzentruzm. Unser Bild: Alba Fernandez (Julieta) und Angelo Morgillo (Romeo) tanzen in den Hauptrollen. Foto: TBS/Ovidiu MATIU