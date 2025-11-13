Dan Fleșeriu ist wieder zurück

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2936

Hermannstadt. – Dan Fleșeriu ist ab dieser Woche der neue Trainer ad interim des Hermannstädter Basketballteams CSU Sibiu anstelle von Geert Hammink, der laut Pressemitteilung des Klubs das Team nach nur zwei Monaten aus persönlichen Gründen verlassen hat. Dan Fleșeriu war schon vor 10 Jahren 2015 bis 2021 als Trainer der Mannschaft tätig und hat im Jahr 2019 zum Gewinn eines Rumänienpokals und einer Silbermedaille innerhalb der Nationalliga verholfen. Der 49-Jährige ist dieses Jahr zum technischen Leiter des Teams gewählt worden, eine Arbeit, die er nun parallel durchführen wird. (CP)