Dinkelsbühler Bürgerreise

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2931



Zum 20. Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Dinkelsbühl und Schäßburg begaben sich Bürgerinnen und Bürger aus Dinkelsbühl auf eine Reise in die Partnerstadt in Siebenbürgen. Nach dem offiziellen Empfang im Rathaus in Schäßburg begleitete sie als Gastgeberin Andrea Rost (rechts außen) auf einer Erkundungstour durch Siebenbürgen. Dabei konnte ein Besuch in Hermannstadt nicht fehlen. Unser Bild: Die Gäste mit Georg Piott (sitzend), dem 2. Bürgermeister Dinkelsbühls an der Spitze, besuchten am Donnerstag der Vorwoche auch die HZ-Redaktion und trugen sich ins Gästebuch ein. Foto: Beatrice UNGAR