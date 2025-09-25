Spielzeiteröffnung mit Strawinsky-Abend

Mit einem Strawinsky-Abend – aufgeführt werden „Der Feuervogel” und „Le sacre du printemps” – eröffnet das Hermannstädter Balletttheater am Mittwoch, den 1. Oktober, 19 Uhr, im „Ion Besoiu”-Kulturzentrum die neue Spielzeit 2025/2026. Es erklingt Musik von Igor Strawinsky und Claudio Monteverdi, die Choreographie verantwortet Marcello Algeri, das Bühnenbild Alin Gavrilă. In den Hauptrollen treten auf: Henrique Ferreira (Feuervogel), Layla Gerrish (Prinzessin), Giorgio Guerrieri (Prinz), Răzvan Iacob (der Böse).

