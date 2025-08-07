Neuer Flug aus Hermannstadt

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2923



Wizz Air: Neuer Flug und drei Millionen Passagiere von und aus Hermannstadt. Die glückliche Passagierin der Wizz Air-Flugkarte mit der Nummer 3.000.000 (6. v. l.) wurde am Dienstag mit einem Gutschein über 100 Euro am Hermannstädter Flughafen von András Radó (5. v. l.), Leiter der Unternehmenskommunikation bei Wizz Air überrascht, als sie aus Memmingen kam. Bei dieser Gelegenheit kündigte Radó ein neues Flugziel aus Hermannstadt an, nach Mailand/Bergamo, ab dem 6. Januar 2026. Wizz Air hat seit Anfang August das zweite Flugzeug nach Hermannstadt umdisponiert, für die sechs vor kurzem neu eingeführten Flugziele, was einer Steigerung der Transportkapazität um 48 Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht. Bei einer Pressekonferenz in Hermannstadt erklärte András Radó auch, dass Wizz Air mit dem Vorschlag des Europäische Parlaments, dass Passagiere ein Handgepäckstück von bis zu sieben Kilogramm kostenlos in der Kabine mitführen dürfen, nicht einverstanden sei, u. a. weil die Maßnahme zu einem erhebliches Mehrgewicht führe und somit zusätzliche Kosten, aber auch eine größere Umweltverschmutzung generiere. Foto: Ruxandra STĂNESCU