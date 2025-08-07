Dorffest mit Buchvorstellung

Teile diesen Artikel

Martin Rill verfasste Törnen-Buch

Ausgabe Nr. 2923



Das jährliche Gemeindefest in Törnen, das am Sonntag, den 10. Juli, stattfindet, wird dieses Jahr um einen Höhepunkt reicher. Im Rahmen der Feierlichkeiten präsentiert die Gemeinde Törnen um 14.30 Uhr ein neues Buch, das den Ort, seinen Charakter und seine Einwohnerinnen und Einwohner vorstellt. Bei den Texten, die von Martin Rill verfasst wurden, kommt auch Geschichtliches nicht zu kurz. Das Werk, das den Leserinnen und Lesern einen Einblick in das Leben in Törnen gibt, erscheint auf Deutsch und Rumänisch und soll als Vorläufer für eine geplante Ortsmonographie dienen.

Im nördlichen Unterwald gelegen, blickt Törnen auf eine über 700-jährige Geschichte zurück. Der Ort wurde erstmals 1288 erwähnt und entwickelte sich aus zwei mittelalterlichen Siedlungen. Archäologische Funde belegen eine Besiedlung seit der Jungsteinzeit. Törnen ist und war schon immer kulturell und religiös vielfältig: Neben der evangelischen Kirche, die aus einer romanischen Basilika hervorging, existieren auch eine orthodoxe und eine reformierte Kirche.

Die Gemeinde wurde in ihrer Geschichte mehrfach von Kriegen, Pest und politischen Umwälzungen betroffen. Besonders einschneidend waren die Enteignungen und Zwangsdeportationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Trotz Rückgangs der siebenbürgisch-sächsischen Bevölkerung sind deren Spuren im Ortsbild und kulturellen Leben noch stark sichtbar.

Seit 1992 prägt Bürgermeister Niculae Dancu die Entwicklung der Gemeinde maßgeblich. Unter seiner Führung wurden zahlreiche Projekte realisiert, darunter Infrastrukturmodernisierungen, ein neues Rathaus und eine moderne Schule. Durch europäische Fördermittel konnte die Lebensqualität in Törnen deutlich gesteigert werden.

Die Gemeinde pflegt eine enge Partnerschaft mit der Gemeinde La Guerche-de-Bretagne in Frankreich, deren Verteterinnen und Vertreter auch als Gäste beim Gemeindefest am Sonntag zugegen sein werden. Törnen bewahrt seine kulturelle Identität durch solche Feste, traditionelle Trachten und den Erhalt historischer Gebäude.

Tobias JARITZ