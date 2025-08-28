Neue Ausstellung im Teutsch-Haus

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2925

„PANORAMA TRANSILVANIA 2005-2025. Fotografie von Stefan Jammer” lautet der Titel der neuen Sonderausstellung im Terrassensaal des „Friedrich Teutsch”-Begegnungs- und Kulturzentrums, die jeweils von Montag bis Samstag zwischen 10 und 17 Uhr zu besichtigen ist. Am Dienstag fand daselbst eine Begegnung mit dem Fotografen Stefan Jammer statt, der mit den Anwesenden, darunter auch Bischof Reinhart Guib, ins Gespräch kam. Mehr zu der Begegnung lesen Sie in einer unserer nächsten Ausgaben. Unser Bild (v. l. n. r.): Dr. Gerhild Rudolf, Leiterin des Teutsch-Hauses, Fotograf Stefan Jammer und Dr. Heidrun König, Leiterin des Landeskirchlichen Museums und Kuratorin der Ausstellung.

Foto: Aurelia BRECHT