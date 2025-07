Feeric Fashion Week 2025

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2921



Blanka Gotić (Zagreb, Kroatien) stellte am 18. Juli „Obedience in Fragments” (Gehorsam in Fragmenten) in der Heltauer Kirchenburg vor. Das Konzept der Kollektion basiert auf dem Studium der Kleiderordnung der mormonischen Religionsgemeinschaft und wurde inspiriert durch eine Reise nach Salt Lake City, Utah, Vereinigte Staaten von Amerika, wo sich der Hauptsitz der Mormonen befindet. Die 17. Auflage der Modewoche hat vom 15. bis 19 Juli in Hermannstadt und Umgebung stattgefunden. Foto: FFW