Bolt fuhr fehlerfrei

Teile diesen Artikel

22. Auflage der Red Bull Romaniacs hat begonnen

Ausgabe Nr. 2921

Die 22. Red Bull Romaniacs – die „Game Changer“-Ausgabe – startete am Dienstag Nachmittag (dem 22. Juli) mit Fahrern aus aller Welt, die angereist waren, um an der härtesten Hard-Enduro-Rallye der Welt teilzunehmen. In der Eröffnungsshow auf dem C. Coposu Boulevard in Hermannstadt absolvierte jeder Fahrer mehrere Runden auf Zeit, um die Startreihenfolge für den ersten Offroad-Tag am Mittwoch, dem 23. Juli zu bestimmen. Das Finale war den Gold-, Silber- und Bronzeklassen im städtischen Prolog, der von Andy Fazekas ausgetüftelt wurde, vorbehalten.

Billy Bolt (Großbritannien) dominierte die Strecke und wirkte, als würde er sein ganz eigenes Rennen fahren. Mitch Brightmore (Großbritannien) war ihm dicht auf den Fersen, doch kaum hatten sie ein paar Reifen überwunden, begann Bolt sich bereits abzusetzen. Bolt, der erfahrenste SuperEnduro-Fahrer auf der Strecke, wusste diesen Vorteil eindeutig für sich zu nutzen: Selbstbewusst und mit flüssigem Fahrstil meisterte er die Hindernisse und lieferte eine fehlerfreie Performance ab. Mitch Brightmore versuchte zwar Bolt einzuholen, fand sich jedoch zum Schluss in einem spannenden Zweikampf mit Manuel Lettenbichler (Deutschland) um Platz zwei wieder – und das über alle Runden hinweg. Endresultat: Platz 1 – Billy Bolt, Platz 2 – Mitch Brightmore und Platz 3 – Manuel Lettenbichler.

In der Kategorie Silver fuhr Eddie Karlsson (Schweden) als erster ins Ziel, gefolgt von Kornel Olt (Ungarn) und Tobin Miller (USA). Der einzige Hermannstädter Teilnehmer, Marius Popovici belegte Platz 7 in der Wertung. In der Kategorie Bronze gewann Mark Jackson (GBR) Platz 1, Daryoosh Ghorbani (IRN) Platz 2 und Mario Dorado (ESP) Platz 3. Ab Mittwoch (nach Redaktionsschluss) ging es Offroad und bis Samstag werden alle Klassen Strecken zwischen 100 und 140 Kilometern zurücklegen.

Am Samstag findet ab 9 Uhr das Finale auf dem Hammersdorfer Berg statt. Wegen mangelnder Parkplätze werden Busse zur Verfügung gestellt, die ab 9 Uhr jede halbe Stunde vom Bahnhof aus losfahren. Eine Fahrt kostet 10 Lei.

Cynthia PINTER