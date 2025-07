2026 – Nadia Comăneci-Jahr

Teile diesen Artikel

Bukarest. – 2026 soll laut Gesetz ein Nadia Comăneci-Jahr sein. Das diesbezügliche Gesetz ist am 11. Juni von beiden Kammern des Rumänischen Parlaments verabschiedet und von Staatspräsident Nicușor Dan am Donnerstag der Vorwoche promulgiert worden.

Rumänien widmet damit erstmalig ein ganzes Jahr einer Sportpersönlichkeit.

2026 werden 50 Jahre gefeiert, seit die berühmteste rumänische Gymnastin als erste Turnerin überhaupt eine 10,0 am Stufenbarren erhalten hat. Dies war auch das erste Mal, dass eine perfekte 10 im Turnen erreicht wurde. Damals, am 18. Juli 1976 bei den Olympischen Sommerspielen in Montreal, war Comăneci 14 Jahre alt. (BU)

