Würdige Eröffnung

Die evangelische Kirchenburg in Großau öffnete am Donnerstag, den 10. Juli, ihre Türen für die Eröffnung des Großauer Orgelsommers. Nach der Eröffnung von Pfarrer Dietrich Galter hatte der US-amerikanische Künstler Bálint Karosi die Ehre, das erste Konzert auf der frisch renovierten barocken Hahnorgel zu geben. Er verzauberte die etwa 40 Besucherinnen und Besuchern mit Werken von Johann Jacob Froberger, Georg Böhm und Johann Sebastian Bach. Auch eigene Stücke von Karosi ertönten in den schönen Klängen der Orgel aus dem Jahr 1776. Im Anschluss luden die Veranstalter noch zu einer traditionellen Verköstigung im Speckturm der Wehranlage der Kirchenburg (unser Bild links, Foto: Tobias JARITZ). Weitere Orgelkonzerte bei freiem Eintritt finden in Großau, jeweils ab 19 Uhr, am 24. Juli, am 7. August, am 21. August, am 4. September und am 18. September statt. Unser Bild rechts: Bálint Karosi konzertierte auch in der evangelischen Kirche in Hermannstadt, am Freitag und am Samstagabend, u. a. an der Stolzenburger Hahn-Orgel von 1773. Foto: Brita FALCH LEUTERT