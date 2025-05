Urbanes Spielfeld

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2911



„Du hast das Recht zu spielen. Egal, wer du bist, wie alt du bist, wie deine Lebensumstände sind, du hast das Recht und die Freiheit zu spielen. Lass dir von deinem Job, deinen Sorgen, deinen Hausaufgaben nicht die Freude am Spiel nehmen. Wir wollen, dass du das Spiel ernst nimmst. Entdecke die Welt und dich selbst im Spiel.“ Dieses Motto der Veranstaltung „Urban Playfield“ lud die Hermannstädterinnen und Hermannstädter am Samstag und Sonntag zum Spielen auf dem Großen Ring ein. Von Fußball, Volleyball, Basketball, Tischtennis, Federball, bis hin zum Klettern auf einer Kletterwand (siehe Foto), konnte man sich auf verschiedenster Weise sportlich betätigen. Leider zog der nachmittägliche Hermannstädter Wind den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung und der Federball flog nicht wie geplant, aber Spaß machte es den Teilnehmern trotzdem. Die Sportveranstaltung „Urban Playfield“ zieht in die nächste Stadt weiter und wird seine Spielfelder am 24. und 25. Mai in Großwardein/Oradea aufstellen. Weitere Infos auf Facebook „Urban Playfield“. Foto: Cynthia PINTER