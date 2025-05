,,Ein weiterer Meilenstein der Ausrichtung“

Teile diesen Artikel

Erster Spatenstich für neuen Standort der ebm-pabst Gruppe bei Großwardein

Ausgabe Nr. 2911

ebm-papst, weltweit führender Hersteller von Ventilatoren und Motoren, investiert 30 Millionen Euro in den Bau eines Produktions- und Entwicklungszentrums in Großwardein/Oradea. Der offizielle Spatenstich für den neuen Standort fand am 29. April mit unternehmensinternen Vertretern, lokalen Politikern und Medien statt. Seit der Gründung im Jahr 2017 hat sich ebm-papst Rumänien zu einem wichtigen Standort innerhalb der Unternehmensgruppe mit rund 500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von knapp 70 Millionen Euro entwickelt.

Für den Bau des neuen Standortes hat ebm-papst ein 55.000 Quadratmeter großes Grundstück im Industriepark II von Großwardein erworben. Der erste Bauabschnitt umfasst eine Fläche von 20.000 qm. Der Neubau, der bis Mai 2026 fertiggestellt sein soll, wird neben Produktions- und Lagerflächen auch Büroflächen sowie ein Forschungs- und Entwicklungszentrum umfassen.

Darüber hinaus wurde beim Kauf des Grundstücks die Option auf eine Erweiterung um weitere 10.000 qm für zukünftige Investitionen berücksichtigt.

„Der Neubau ist ein weiterer Meilenstein in der strategischen Ausrichtung der ebm-papst Gruppe mit dem Fokus auf die Kernsegmente Luft- und Heiztechnik. Gleichzeitig stärken wir mit dem Bauprojekt unsere Produktions-, sowie die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Europa entlang unserer ‚Local-for-Local‘-Strategie“, sagt Klaus Geißdörfer, CEO der ebm-papst Gruppe.

„Am neuen Standort werden wir intelligente und hocheffiziente Ventilatoren mit geringem Energieverbrauch und langer Lebensdauer, vor allem für die gewerbliche Kühltechnik, entwickeln und produzieren”, erklärt Frank Mayer, COO der ebm-papst Gruppe und CEO Air Technology Europa. Delia Ungur, Geschäftsführerin von ebm-papst Rumänien, ergänzt: „Heute legen wir nicht nur den Grundstein für ein Gebäude, sondern für eine starke Zukunft von ebm-papst Rumänien, geprägt von Innovation, Nachhaltigkeit und einem tiefen Engagement für unsere Mitarbeitenden und Partner. Mit dem Investment ebnen wir den Weg für weitere moderne Arbeitsplätze in der Wirtschaftsregion Oradea – bis 2030 wollen wir auf knapp 1000 Mitarbeitende anwachsen”.

Die ebm-papst Gruppe ist weltweit führender Hersteller von Ventilatoren und Motoren mit Hauptsitz in Mulfingen, Baden-Württemberg. Das Familienunternehmen wurde 1963 gegründet.

