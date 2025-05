Nachrichten

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2911

Wahlempfehlung des DFDR

Der zweite Wahldurchgang der Präsidentenwahl rückt näher, eine Schicksalswahl für die Zukunft Rumäniens.

Wir haben am 18. Mai die Wahl zwischen Demokratie und Freiheit einerseits und Chaos andererseits.

Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) empfiehlt Ihnen, unbedingt von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und für die europäischen Werte zu stimmen, für die das DFDR sich seit seiner Gründung eingesetzt hat.

Paul-Jürgen PORR

Vorsitzender des DFDR –

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertieren am Freitag, den 16. Mai, 12 Uhr, und am Samstag, den 17. Mai, 19 Uhr, Elena Cristian (Violine) und Paul Cristian (Orgel). (BU)

Vortrag und Workshop

Hermannstadt. – Ein Vortrag mit Workshop zum Thema „Maiblumen – Die siebenbürgisch-sächsische Möbelmalerei” findet heute, ab 17 Uhr im Spiegelsaal des Forumshauses statt. Den Vortrag hält Dr. Simona Malearov vom Astra-Museum, den Workshop hält Manuela Maria Ivan. (RS)

Nacht der Museen

Hermannstadt. – Das Landeskirchliche Museum beteiligt sich am 17. Mai an der international begangenen „Nacht der Museen“ und ist von 10 bis 22 Uhr geöffnet. An diesem Tag ist der Eintritt frei. Um 19 Uhr bietet Kunsthistorikerin Dr. Gudrun Ittu eine rumänischsprachige Führung zur siebenbürgisch-sächsischen Geschichte an. Durchgehend frei ist der Besuch der bis zum 23. Mai im Terrassensaal gezeigten Sonderausstellung „Seelenlandschaften“ mit Gemälden und Graphiken von Barbara Niedermaier. Im Hof des Teutsch-Hauses macht die Wanderausstellung „ANDREANUM – 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen“ Station.

Außerdem geht das Landeskirchliche Museum auf sommerliche Öffnungszeiten über: Von Mai bis Ende Oktober (mit Ausnahme staatlicher und hoher kirchlicher Feiertage) ist das Museum Montag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. (H.K./G.R.)

Chortreffen

Hermannstadt. – Das Chortreffen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien findet dieses Jahr am Samstag, dem 17. Mai in der Kirchenburg in Birthälm statt. Rund 200 ChorsängerInnen aus Kronstadt, Zeiden, Mediasch, Fogarasch, Deutsch Weisskirch, Schässburg, Keisd, Hermannstadt, Zeiden, Heltau, Michelsberg, Agnetheln, Sächsisch Reen und weiteren Gemeinden werden teilnehmen und laden das Publikum zum gemeinsamen musikalischen Abschluss um 16 Uhr ein. (RS)

Nähkurs in der EAS

Michelsberg. – Eine Keramikwerkstatt organisiert die Frauenarbeit der EKR am Samstag, dem 24. Mai im Michelsberger Elimheim. Informationen und Anmeldungen unter office@frauenarbeit.ro oder telefonisch und per WhatsApp unter 0721-33.00.52. (RS)

Fabritius wieder Aussiedlerbeauftragter

Berlin. – Dr. Bernd Fabritius, der Präsident des Bundes der Vertriebenen (BdV) und Ehrenvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland löst Natalie Pawlik (SPD) im Amt ab. Dies erfolgte, nachdem am 6. Mai der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz vom Bundestag zum neuen Bundeskanzler an der Spitze einer schwarz-roten Koalition gewählt und die neue Bundesregierung vereidigt wurde. Fabritius war bereits in den Jahren 2018 bis 2022 Bundesaussiedlerbeauftragter.

Der BdV-Präsident betonte die „große Ehre, dass mich die CSU wieder für diese wichtige Aufgabe nominiert hat”, und führte aus: „Das Portfolio des Bundesbeauftragten umfasst neben den im Titel benannten Themen der Aussiedler und nationalen Minderheiten auch die Anliegen der deutschen Heimatvertriebenen sowie der deutschen Minderheiten im Ausland. Gerade in der heutigen Zeit bedeutet dies eine große Herausforderung, die ich aus Überzeugung und mit viel Freude erneut annehme. Mit dem BdV habe ich in den vergangenen Jahren immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass veränderte internationale, aber auch nationale Bedingungen in diesem Politikbereich auch neue, zeitgemäße Antworten benötigen.” Obwohl die finale Aufgabenverteilung innerhalb der neuen Bundesregierung noch ausgearbeitet werden müsse, sei bereits heute sichergestellt, „dass die Themen der deutschen Heimatvertriebenen, der Aussiedler und Spätaussiedler weiterhin an höchster Stelle Gehör finden werden”, so Fabritius. (CS)

Biker-Parade

Hermannstadt. – Mit einer Parade wollen die Biker aus Hermannstadt am Samstag, den 17. Mai, die Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam machen, dass die Fahrsaison begonnen hat. Die Biker treffen sich zwischen 11 und 11.50 vor dem Dedeman-Kaufhaus, fahren um 12 Uhr los: Parkplatz Dedeman – Bd. Mihai Viteazu – Str. Nicolae Iorga – Str. Moldoveanu – Str. Bâlea – Str. Constituției – Str. Râului Str. – Str. Maramureșului – Str. Crișan – Calea Poplăcii – Str. Ludos – Calea Dumbrăvii – Theaterparkplatz. Dort werden die Motorradfahrer zwischen 13 und 15 Uhr ein kleines Fest mit Informationsrunden, Musik und Tombola organisieren, zusammen mit Vertretern der Hermannstädter Polizei. (RS)

Lesung im Spiegelsaal

Hermannstadt. – Aus seinem Roman „Schermanns Augen” liest Steffen Mensching am Mittwoch, den 21. Mai, 18 Uhr, im Spiegelsaal des Hermannstädter Forums. Mensching, geb. 1958 in Berlin, studierte an der Humboldt-Universität Berlin Kulturwissenschaft und arbeitete viele Jahre als freiberuflicher Autor, Schauspieler und Regisseur. Für seinen Roman „Schermanns Augen” (2018) erhielt er den Erich-Fried-Preis und den Preis der Uwe Johnson-Gesellschaft. 2022 wurde ihm der Berliner Literaturpreis der Stiftung Preußische Seehandlung verliehen. (BU)

Kammermusik-Festival

Hermannstadt. – Das Kammermusikfestival der Studenten der Westuniversität Temeswar (UVT), Leitung Matei Rogoz, findet am Dienstag, dem 20. Mai und am Mittwoch, dem 21. Mai in der Hermannstädter Staatsphilharmonie statt. (RS)

Transilvania Tattoo Expo

Hermannstadt. – Die 13. Auflage der „Transilvania Tattoo Expo” findet vom 23. bis 25. Mai im Thalia-Saal statt. Karten unter https://www.roevent.org/. (RS)

Deutsche Kulturtage in Schäßburg

Schäßburg. – Die Deutschen Kulturtage in Schäßburg finden vom 30. Mai bis 1. Juni statt und sind den „Überschwemmungen der Jahre 1970 und 1975” gewidmet. Im Programm: Freitag, 30. Mai, 16 Uhr: 16.30 Uhr: Eröffnung der Kulturtage, vor dem Venezianischen Haus, Kindertanzgruppe „Burgspatzen“ und Jugendtanzgruppe; 17 Uhr: Grußworte der Ehrengäste und musikalisches Intermezzo, Leitung Loredana Klusch, Rathaussaal; 17.45 Uhr: Vortrag: „Ursachen und Auswirkungen der Überschwemmungen in der Geschichte Schäßburgs”, Crista und Viorel Rusu, Rathaussaal (deutsch, mit rumänischer Übersetzung); 18.30 Uhr Schülerbeitrag: „teppICH – eine Geschichte der Kindheit”, Rathaussaal; 19 Uhr: Ausstellungseröffnung „Schäßburg im Zeichen der Flutkatastrophen”, Peter Ambrosius, Haus mit dem Hirschgeweih; Samstag, 31. Mai, 14 Uhr: Ausstellungseröffnung „Architekt Fritz Balthes”, Dr. Gerhild Rudolf, Rathaussaal; 15 Uhr: Vortrag „Die Überschwemmungen der Jahre 1970 und 1975, ein Presserückblick in Text und Bild”, Hannelore Baier, Andrea Rost, Rathaussaal; 15.45 Uhr: Schülerbeitrag: „Erinnerungen an die Überschwemmungen 1970 und 1975”, Kevin Wagner, Rathaussaal; 16-18 Uhr: Programm für Kinder (Anmeldungen unter 0265- 77.22.34); Venezianisches Haus; 16.30 Uhr: Vortrag „Der Kokelausbau und systematisierende Baumaßnahmen nach den Überschwemmungen der 70-er Jahre”, Dipl. Ing. Georg Hügel, Rathaussaal; 17.30 Uhr: Buchvorstellung „Rubla, Ort ohne Schatten” von Mariana Gorczyca, Übersetzung Beatrice Ungar; 18.30 Uhr: Ausklang im Schänzchen (Anmeldungen unter 0265- 77.22.34); Sonntag, 1. Juni, 10 Uhr: Gottesdienst in der Klosterkirche, Pfr. Dr. H. B. Fröhlich, im Anschluss: Andenken an Otto Lurtz, Florina Ștefan; 11 Uhr: Namensgebung der neuen Kokelbrücke „Otto Lurtz”; 14 Uhr: Aufmarsch der Trachtengruppen und der Bläsergruppe des Deutschen Forums Schäßburg, Tanzvorführung am Burgplatz mit den Tanzgruppen aus Sächsisch Regen, Hermannstadt, Mühlbach und Schäßburg. (RS)

Transilvanian Brunch

Hermannstadt. – Die bisher geplanten Events mit Lokalprodukten „Transilvanian Brunch” finden wie folgt statt: 24. Mai: Bassen/Bazna, 21. Juni: Tarteln/Toarcla; 28. Juni: Birthälm/Biertan 26. Juli: Roseln/Ruja, 2. August: Weingarten/Vingard, 16. August: Abtsdorf/Țapu; 6. September; Großschenk/Cincu, 13. September: Michelsberg/Cisnădioara; 27. September Trapod/Apold, 4. Oktober; Kleinschenk/Cincșor, 11. Oktober: Kleinschelken/Șeica Mică, 25. Oktober: Reußmarkt/Miercurea Sibiului. Näheres und Buchung unter mytransylvania.ro. (RS)

Agnetheln-Lauf im Juni

Agnetheln. – Die 4. Auflage des Agnetheln-Laufes (Crosul Agnitei) findet am Samstag, dem 21. Juni, statt. Informationen unter: crosagnita.ro, Anmeldungen unter racehub.ro/register/agnita2025.

Dieses Jahr gibt es auch „Let’s walk, Agnita“, einen entspannten Lauf ohne Zeitmessung. Dazu gibt es einen 10 km-Lauf, einen 5 km-Lauf und ein Kinderrennen. Je nach Lauf winken Preise von bis zu 1.000 Lei. Nach den Läufen werden die Teilnehmer mit Live-Musik, einem Food-Court und Kinderaktivitäten empfangen. (RS)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR 2, Dienstag, 20. Mai, 13-13.30 Uhr: Maiblasen in Neppendorf.

TVR Cultural, Mittwoch, 21. Mai, 12.30-13.00 Uhr, „Kultur um 2”: Europa Nostra Preis für Almen.

TVR 1, Donnerstag, 22. Mai, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Liviu Rebreanu-Schule in Bistritz; Maifest in Hermannstadt; Carmen Elisabeth Puchianu stellt aus; 300 Jahre deutsche Schule in Neuarad.