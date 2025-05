Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2913

Mit dem Preis des Rumänischen Theaterverbands (UNITER) ausgezeichnet wurde Adrian Sitaru für das Videodesign des Stückes „Bluthochzeit” von Federico García Lorca. Den Preis nahm am Montag im „Marin Sorescu”-Nationaltheater in Craiova Hunor Horváth (links) entgegen, der das Stück an der deutschen Abteilung des Hermannstädter Radu Stanca-Nationaltheaters inszeniert hat. Foto: uniter.ro