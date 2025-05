Nachrichten

Teile diesen Artikel

Deutsche Premiere am 31. Mai

Hermannstadt. – Mit der Inszenierung des Stückes „Winter“ des Nobelpreisträgers Jon Fosse bringt die deutsche Abteilung des Radu Stanca-Nationaltheaters am Samstag, den 31. Mai, 19 Uhr, im Lulu-Saal in der Kulturfabrik (Fabrica de cultură) die zweite Premiere der Spielzeit 2024/2025 heraus. Regie führt Hunor Horváth, das Bühnenbild entwarf Oana Micu, die Choreographie betreute Viktoriia Medviedieva. Es spielen Fatma Mohamed, Daniel Bucher, David Cristian und Viviane Havrilla. (BU)

Deutsche Kulturtage

Schäßburg. – Die Deutschen Kulturtage in Schäßburg finden vom 30. Mai bis 1. Juni statt und sind den „Überschwemmungen der Jahre 1970 und 1975” gewidmet. Im Programm: Freitag, 30. Mai, 16.30 Uhr: Eröffnung der Kulturtage vor dem Venezianischen Haus; 17 Uhr: Grußworte, Rathaussaal; 17.45 Uhr: Vortrag: von Crista und Viorel Rusu, Rathaussaal (dt., mit rum. Übersetzung); 18.30 Uhr: Schülerbeitrag, Rathaussaal; 19 Uhr: Ausstellungseröffnung, Haus mit dem Hirschgeweih; Samstag, 31. Mai, 14 Uhr: Ausstellungseröffnung, Rathaussaal; 15 Uhr: Vortrag von Hannelore Baier und Andrea Rost, Rathaussaal; 15.45 Uhr: Schülerbeitrag, Rathaussaal; 16-18 Uhr: Programm für Kinder (Anmeldungen unter 0265-77.22.34); Venezianisches Haus; 16.30 Uhr: Vortrag von Dipl. Ing. Georg Hügel, Rathaussaal; 17.30 Uhr: Buchvorstellung von Mariana Gorczyca, Übersetzung Beatrice Ungar; 18.30 Uhr: Ausklang im Schänzchen (mit Anmeldungen); Sonntag, 1. Juni, 10 Uhr: Gottesdienst in der Klosterkirche, im Anschluss: Andenken an Otto Lurtz, Florina Ștefan; 11 Uhr: Namensgebung der neuen Kokelbrücke „Otto Lurtz”; 14 Uhr: Aufmarsch am Burgplatz mit Vertretern der Deutschen Kreisforen. (RS)

Preis für Iris Wolff

Weimar. – Die gebürtige Hermannstädter Schriftstellerin Iris Wolff erhält am 1. Juni d. J. den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Auszeichnung wird im Weimarer Musikgymnasium Schloss Belvedere verliehen. Die Laudatio auf Iris Wolff hält der Literaturkritiker Denis Scheck.

„Iris Wolffs Romane sind Lichtblicke in die Zeitgeschichte und ein wegweisender Beitrag zur europäischen Erinnerungskultur“, sagte der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Prof. Dr. Norbert Lammert.

Este-Film-Festival

Hermannstadt. – Das Este-Film-Festival findet vom 28. Mai bis 1. Juni statt. Programm unter estefilm.ro/este-film-festival/. (RS)

Bodybuilding-Meisterschaft

Hermannstadt. – Die Landesmeisterschaft für Bodybuilding, Fitness & Fitness Challenge „Romanian International Grand Prix 2025” findet derzeit bis zum 1. Juni, jeweils ab 10 Uhr in der Transilvania-Halle statt. (RS)

Spielmesse

Hermannstadt. – Die 18. Spielmesse findet ab heute, dem 30. Mai bis Sonntag, dem 1. Juni im Astra-Freilichtmuseum statt. 43 Volkskunsthandwerker aus Rumänien und der Republik Moldova nehmen teil, dazu werden Spiele und Workshops organisiert. Am 1. Juni haben alle Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt ins Museum. (RS)

Bücherrabatt

Hermannstadt. – Die Humanitas-Buchhandlung „Constantin Noica” bietet heute, dem 30. Mai, zwischen 16 und 20 Uhr, einen 20prozentigen Rabatt auf alle nicht schon preisreduzierten Bücher, inklusive für Neuerscheinungen und Bestseller. (RS)

Imagine Art-Festival

Hermannstadt. – Die 2. Auflage des Imagine Art Festivals findet am Samstag, den 31. Mai und am Sonntag, den 1. Juni, täglich zwischen 11 und 18 Uhr auf dem Habermann-Platz statt. Workshops, Theateraufführungen, Konzerte, Spiele und Tanzveranstaltungen für Kinder zwischen 4 und 14 werden angeboten. (RS)

Festival Lake

Hermannstadt. – Die 3- Auflage des „Festival Lake” (See-Festival) findet am Wochenende beim Binder-See statt. Für Kinder finden Programme zwischen 13 und 17 Uhr statt. Dauer des Festivals: 12 bis 23 Uhr. (RS)

Juni-Fußballcup

Hermannstadt. – Am Internationalen Kindertag organisiert das Hermannstädter Bürgermeisteramt zum zweiten Mal den „1. Juni-Fußballcup“ für die lokalen U11- und U12-Vereinsmannschaften, auf dem Hermannstädter Stadion. Die Spiele dauern jeweils 30 Minuten, mit einer 5-minütigen Pause zwischen den Halbzeiten. Die Spiele beginnen um 9 Uhr, die Halbfinalen um 13.45 Uhr, die Finalen um 15.30 Uhr und um 17.30 Uhr findet die Siegerehrung statt. Der Eintritt ist frei, Zugang ist von der Octavian-Goga-Straße. (RS)

Tag der offenen Türen

Hermannstadt. – Der Hermannstädter Aeroclub „Hermann Oberth“ feiert den 1. Juni mit einem Tag der offenen Türen, zwischen 9.30 und 15.30 Uhr. Angebote wird es sowohl für Kinder, als auch für Erwachsene geben. Die Besucher werden die Gelegenheit haben, Fallschirmsprünge zu sehen, das legendäre Flugzeug AN2 kennenzulernen und weitere Überraschungen zu erleben, versprechen die Organisatoren. Tandem-Fallschirmsprünge sind für Erwachsene nach Voranmeldung und gegen Gebühr möglich (Reservierungen per WhatsApp 0740-70.18.86. (RS)

Freier Eintritt im Zoo

Hermannstadt. – Der Eintritt im Hermannstädter Zoo ist für Kinder am Sonntag, dem 1. Juni, frei. Programm: 9.30-20 Uhr. (RS)

Treffen der Leseratten

Hermannstadt. – Ein Treffen für Kinder und Eltern im Rahmen des Programms „Wie man einen Leser gewinnt“ findet in der Cărturești-Buchhandlung im Hermannstädter Promenada-Mall (bei der Bahnhofsbrücke) am Sonntag, dem 1. Juni, ab 11 Uhr statt. Gelesen und besprochen wird das Buch „Das Samtkaninchen” von Margery Williams (rumänisch). Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung über eine Nachricht auf Facebook oder Instagramm ist nötig. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Mindestalter für die Teilnahme ist 4 Jahre. (RS)

Ausstellung und Workshops

Hermannstadt. – Die Ausstellung „Alice im Wunderland aus relycelten Materialien” kann bis zum 29. Juni, täglich von 10 bis 22 Uhr in der Promenada-Mall Hermannstadt (1. Stock, Sinsay-Laden) besichtigt werden. An den Wochenenden vom 31. Mai bis zum 1. Juni und vom 7. bis zum 8. Juni, jeweils von 15 bis 19 Uhr, sind Kinder eingeladen, an Recycling-Workshops teilzunehmen, in denen sie Gegenstände aus wiederverwertbaren Materialien herstellen. Der Eintritt zur Ausstellung und zu den Recycling-Workshops ist kostenlos. (RS)

Zwei Treffen im Erasmus

Hermannstadt. – Zwei Treffen finden im Eramus-Büchercafé Anfang Juni statt: Am Sonntag, dem 1. Juni, zwischen 11.30 und 17 Uhr ein Workshop „Von Kind zu Kind”. Der Eintritt ist per Spende (empfohlen 20 Lei) möglich; am Montag, dem 2. Juni, wird zwischen 16 und 19 Uhr der Tag der Adoption gefeiert, mit Angeboten für Groß und Klein und freiem Eintritt. (RS)

Entchen-Rennen am 1. Juni

Hermannstadt. – Das 7. Entchen-Rennen veranstaltet der Rotaract Club Hermannstadt, am Samstag, den 1. Juni. Der Start für die Gummi-Entchen findet um 12 Uhr von der Brücke am Ende der Str. Ion Neculce statt, Ziel ist vor der Brücke am Zibinsmarkt. Eine Gummi-Ente kann man für eine Spende von 10 Lei ins Rennen schicken. Dem Gewinner winkt eine Geldprämie von 500 Euro. Teilnehmen kann man unter ht tps://www.rotaractsibiu.ro/shop/ oder vor Ort. Der Erlös des Entchen-Rennens dient der Ausstattung der Kinderklinik. (BU)

Kaffeenachmittag am 10. Juni

Hermannstadt. – Der Kaffeenachmittag des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt (DFDH) findet am Dienstag, den 10. Juni, 14 Uhr, im Spiegelsaal des DFDH statt. Dabei präsentiert der Landwirt Karl Hann aus Kerz einen Vortrag mit dem Titel „Biologisch Gärtnern? Selbstverständlich!”. (BU)

Musik in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert am Freitag, den 30. Mai, 12 Uhr, Siegfried Petri (Chemnitz/Orgel), und am Samstag, den 31. Mai, 19 Uhr, bringen die St. Petri-Schloß-Kantorei Chemnitz und die Evangelische Kantorei Siebenbürgen die „Messe von Kronstadt” zu Gehör. (BU)

Heimattag in Dinkelsbühl

Dinkelsbühl. – Unter dem Motto „Zusammen Seite an Seite“ veranstaltet der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland den 75. Heimattag vom 6. bis 9. Juni in Dinkelsbühl. Zum Auftakt am Freitagabend (6. Juni) gibt es eine Willkommensparty im Festzelt.

Bei der offiziellen Eröffnung am Samstag (7. Juni) sprechen Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten als auch Präsident des Bundes der Vertriebenen, Dr. Petra Loibl, MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Andreas Hofmeister, MdL, Beauftragter der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, und Dr. Christoph Hammer, Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl.

Beim Festgottesdienst am Pfingstsonntag (8. Juni) predigt Dekan i. R. Hans-Gerhard Gross. An dem Trachtenumzug durch die historische Altstadt von Dinkelsbühl, werden rund 100 Gruppen mit weit über 2000 Mitwirkenden teilnehmen. Bei der anschließenden Kundgebung vor der Schranne sprechen Prof. Dr. Roman Poseck, MdL, Hessischer Minister des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz, und der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Rainer Lehni. Ein Grußwort spricht der Musiker Peter Maffay.

Dem 75-jährigen Jubiläum der Siebenbürgischen Zeitung ist eine Ausstellung im Haus der Geschichte Dinkelsbühl gewidmet.

Die Journalistin und Historikerin Hannelore Baier wird mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis ausgezeichnet und die Leiterin des ,,Dr. Carl-Wolff“-Altenheims in Hermannstadt, Ortrun Rhein, nimmt die Carl-Wolff-Medaille entgegen.

Die Podiumsdiskussion am Pfingstmontag (9. Juni) im Schrannen-Festsaal erörtert das Thema: „Wann ist wieder Dinkelsbühl? Die Stadt, der Heimattag und die Siebenbürger Sachsen“.

Das detaillierte Programm finden Sie online: www.siebenbuerger.de

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR 2, Dienstag, 3. Juni, 13-13.30 Uhr: Maifest in Petersdorf.

TVR Cultural, Mittwoch, 4. Juni, 12.30-13.00 Uhr, „Kultur um 2”: 35. Deutsche Literaturtage in Reschitza (II).

TVR 1, Donnerstag, 5. Juni, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Neues über die Haferland-Kulturwoche 2025; Schule mal anders; Wirtschaften mit Kopf: Bildegger Weinkeller; Begegnung auf dem Huetplatz; Transylvanian Brunch in Kirtsch; 75 Jahre Banater Schwaben.