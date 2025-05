Fernsehen mit der Tradition im Herzen live erlebt

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2913

Schülerinnen und Schüler zu Besuch bei der deutschen ,,Akzente“-Sendung

Was haben Volkstänze, bunte Trachten und Polkaschritte gemeinsam? Sie sind Teil einer Tradition, die wir als Mitglieder der siebenbürgisch-sächsischen Volkstanzgruppe der Brukenthalschule aus Hermannstadt mit Stolz und Begeisterung weiterführen. Am 22. Mai 2025 durften wir etwas ganz Besonderes erleben: einen Schnuppertag bei der deutschen Sendung „Akzente“ mit einer Tanzaufführung auf dem Gelände des Rumänischen Fernsehsenders TVR. Ein Tag voller Aufregung, Tradition und Teamgeist – den wir so schnell nicht vergessen werden.

Unser Tag begann sehr früh. Um 6 Uhr morgens waren wir mit den sorgfältig gebügelten Trachten im Gepäck und bei guter Laune startbereit. Die Reise nach Bukarest war lang, aber die Vorfreude auf das, was uns erwartete, ließ die Stunden im Bus schnell vergehen. In Bukarest angekommen, empfing uns Frau Christel Ungar, Produzentin der Sendung, mit ihrem Team sehr herzlich. Bald standen wir auch schon unter Zeitdruck: in 30 Minuten sollten wir für unseren Auftritt fertig sein. Wer schon einmal eine sächsische Tracht getragen hat, weiß, dass dies bei den Mädchen gar nicht so einfach ist. Alles muss perfekt sitzen: das gereihte Frauenhemd, die bestickte Schürze, das seitlich rechts getragene Seidentuch oder das Samtband auf dem Kopf. Nun folgte unsere Darbietung im Freien: Nach einem Aufmarsch folgten drei lebhafte Tänze. Die Krönung unseres Auftritts war ein ganz besonderer Tanz, „Seerose“ genannt, bei dem alle Tänzerinnen und Tänzer sich an den Händen fassen und eine Blüte formen – einer Seerose gleich.

Nach der Tanzdarbietung folgte eine exklusive Führung durch die Studios. Wir durften hinter die Kulissen blicken und waren sogar bei der Sendung „Akzente“ live dabei. Tiberiu Stoichici interviewte uns für einen kurzen Film, der demnächst ausgestrahlt werden wird. Es war beeindruckend zu sehen, wie aufwändig die Gestaltung einer derartigen TV-Sendung ist.

Die Herzlichkeit des Teams war überwältigend. Es wurden nicht nur unsere Fragen beantwortet, wir wurden sogar mit einer Pizza überrascht. Eine einfache Geste, die uns viel bedeutete, hat den Tag perfekt abgerundet. Vielen Dank dafür!

Für uns war dieser Tag mehr als nur ein Besuch bei einem Fernsehsender. Es war eine Erfahrung, die uns als Gruppe gestärkt hat und uns gezeigt hat, wie wichtig unsere Rolle als junge Träger einer alten Kultur ist. Wir tanzen nicht nur aus Freude – wir tanzen auch, um die Vergangenheit lebendig zu halten. Jede Tracht, jeder Schritt, jede Figur erzählt eine Geschichte. Und mit jedem Auftritt schreiben wir ein kleines Stück dieser Geschichte weiter.

Danken möchten wir der Tanzgruppenleiterin Bianke Grecu, für die Vorbereitung sowie den Lehrkräften Cristina Varga und Liana Butoi für die Begleitung und tatkräftige Hilfe. Mit viel Engagement, Geduld und Herzblut wird dafür gesorgt, dass Tradition, Kultur und Gemeinschaftssinn auch weiterhin gepflegt werden. Für die finanzielle Unterstützung danken wir der Heimatortsgemeinschaft Holzmengen und dem Elternförderverein unserer Schule, wodurch der Aufenthalt in Bukarest möglich wurde.

Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Auftritte – und auf viele weitere Möglichkeiten, unsere Traditionen mit anderen zu teilen. Denn eines haben wir an diesem Tag besonders gespürt: Tradition lebt dann weiter, wenn man sie mit anderen teilt.

Sophia-Elena IMBĂRUȘ