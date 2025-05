Weinfest der Spitzenklasse

Teile diesen Artikel

Erste Ausgabe des Sibiu Wine Festival

Das Sibiu Wine Festival findet erstmalig am 24. und 25. Mai, jeweils zwischen 12 und 22 Uhr, im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt statt und vereint 25 führende Weingüter und Importeure aus Rumänien und der Republik Moldau sowie über 200 Weine aus der ganzen Welt.

Die Veranstaltung wurde von drei bekannten Weinliebhabern der HoReCa-Szene in Hermannstadt initiiert: Ovidiu Balaban (Wine Not?), Alexandru Macriș (SPIC – Pasta und Wein) und Ovidiu Oroian (Hochmeister).

Ovidiu Balaban (unter Freunden „Didi“) ist Gründer des Hauses „Wine Not?“, ein ikonischer Ort für Weinliebhaber in Hermannstadt mit über 600 Etiketten und regelmäßigen Verkostungen, Präsentationen und Masterclasses.

Alexandru Macriș vertritt seit über zehn Jahren eines der renommiertesten rumänischen Weingüter, Davino, und ist neuer Inhaber des Restaurants SPIC, spezialisiert auf handgemachte Pasta und sorgfältig ausgewählte Weine.

Ovidiu Oroian ist Mitinhaber des Restaurants Hochmeister, bekannt für die moderne Interpretation der siebenbürgischen Küche mit lokalen Zutaten. Seine Leidenschaft für Wein führte zur Organisation von Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Verkostungen, die vielen Menschen die Welt des Weins nähergebracht haben.

Tickets und Abonnements für Besucherinnen und Besucher sind unter IaBilet.ro erhältlich; Fachleute aus der HoReCa-Branche erhalten kostenlosen Zugang nach Anmeldung.

Sibiu Wine Festival macht Hermannstadt zum Zentrum für Liebhaber von Premiumweinen und ist eine neue Gelegenheit, den Wein in seinen feinsten Ausdrucksformen zu entdecken und zu feiern.

Das Festival der Weinkunst bringt 25 führende Weingüter und Importeure aus Rumänien zusammen und bietet ein umfassendes Verkostungserlebnis sowie die Möglichkeit, lokale Terroirs zu entdecken. An beiden Tagen können Besucher über 200 Weine verkosten und an Präsentationen von Fachleuten teilnehmen.

Von renommierten Namen bis zu neuen Weingütern – das Festival bringt nicht nur hervorragende Weine, sondern auch die Geschichten und Menschen dahinter in den Vordergrund.

Unter den teilnehmenden Weingütern sind einige der renommiertesten Namen aus Rumänien und der Republik Moldau: Davino, Avincis, Recaș, Jidvei, Caii de la Letea, Purcari, Fautor, Liliac, Oprișor, Serve, Sâmburești, Cotnari, Carastelec, La Salina, Domeniul Apoldium, Corcova, Balla Geza, Villa Vinea, Dealul Dorului, Rasova und Nachbil.

Internationale Weine bringen die Importeure Vinimondo, Crush und Tepaso mit – sorgfältig ausgewählte Tropfen aus Italien, Frankreich, Spanien sowie der Neuen Welt: Australien, Neuseeland, Amerika und Chile.

Neben einer beeindruckenden Auswahl an Weinen – vom lang erträumten Pinot Noir bis zum perfekt balancierten Chardonnay – bietet das Festival auch eine elegante und stilvolle Atmosphäre im Spiegelsaal des DFDH im Forumshaus, ideal für hochwertige Netzwerkgespräche.

Das Festival ist eine Initiative dreier leidenschaftlicher Weinfreunde, die in der HoReCa-Branche in Hermannstadt bekannt sind und ihre Liebe zum Wein in ein gemeinsames Projekt zur Förderung von Qualitätsweinen verwandelt haben. Nach einem Jahrzehnt voller Verkostungen, Weingutsbesuche, intensiver Studien und Gespräche mit Fachleuten beschlossen sie, diese Erfahrung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Tagestickets und Zweitagestickets sind jetzt auf der Plattform IaBilet.ro erhältlich: http://bit.ly/SibiuWineFestival2025.

Mit dem Eintrittsticket erhalten Teilnehmer am Eingang zur Weinmesse ein Verkostungsglas, mit dem sie über 200 Weine der Aussteller probieren können.

Um den Dialog und Partnerschaften zwischen Weingütern, Importeuren und der HoReCa-Branche zu fördern, bietet das Festival kostenlosen Zugang für alle Fachkräfte aus diesem Bereich: Angestellte, Eigentümer oder Manager. Die Akkreditierung erfolgt online https://sibi uwinefestival.ro

