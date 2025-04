Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2908



Der Botschafter des Staates Israel in Bukarest, S. E. Lior Ben Dor (3. v. r.), weilte am Donnerstag, dem 3. April, und am Freitag, dem 4. April, gemeinsam mit seiner Gattin auf Antrittsbesuch in Hermannstadt. Der hohe Gast wurde zunächst im Rathaus von Bürgermeisterin Astrid Fodor empfangen, hatte danach Gespräche mit dem Intendanten des „Radu Stanca”-Nationaltheaters und Direktor des Internationalen Hermannstädter Theaterfestivals (FITS), Constantin Chiriac, mit dem Manager ad interim des Brukenthalmuseums, Alexandru Constantin Chituță, und dem Präfekten Mircea-Dorin Crețu. Er traf sich auch mit der Leitung und mit Studierenden der „Hermann Oberth”-Engineering-Fakultät der „Lucian Blaga”-Universität. Unser Bild: Nicht zuletzt besuchte der Botschafter die Synagoge, wo er von dem Vorsitzenden Tiberiu Baruch (4. v. r.) und Mitgliedern der Hermannstädter jüdischen Gemeinde herzlichst empfangen wurde. Die Anwesenden präsentierten dem Gast die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Hermannstadt und erfuhren von ihm, dass seine Eltern aus Bacău bzw. Buhuși stammen und 1959 nach Israel ausgewandert sind, wo er 1968 geboren wurde.

Text und Foto: Beatrice UNGAR